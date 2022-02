Od marca prichádza k ďalšiemu ZDRAŽOVANIU: Za bežné úkony si siahneme hlbšie do vrecka! Má to však ale

Do nového roka sme nevkročili zrovna najlepšie. Veď náklady na život sú vyššie. Môže za to inflácia, ktorá zdvihla ceny plynu, elektriny, ale aj benzínu. Kým okolité štáty tlačia DPH nižšie, aby tak svojim občanom uľahčili život, Slovensko tak nateraz neurobilo. A tým pádom si Slováci musia siahnuť hlbšie do vrecka. Vyššie prevádzkové náklady však donútili zdvihnúť ceny aj Slovenskú poštu. Nový cenník začne platiť už od utorka 1. marca.

Archívne VIDEO Premiér Heger ubezpečil, že vláda má situáciu pod kontrolou: Plynu aj elektriny je dostatok

„Ceny za poštové produkty a služby sa za ostatných cca 10 rokov menili pravidelne, a to v roku 2009, 2013, 2015, 2016. Naposledy boli upravené v lete roku 2019. Za posledné tri roky sa trhové podmienky poštových služieb zmenili hlavne nárastom minimálnej mzdy (s takmer 12 000 zamestnancami je Slovenská pošta, a.s., jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine), vplyvom pandemickej situácie, akceleráciou zmeny biznis modelu (od listov k balíkom – eCommerce)," informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty Jana Lukáčová.

Ako dodala, všetky tieto faktory si vynucujú viaceré zmeny "A to technologických postupov, logistického vybavenia a hlavne rast ďalších nákladov nevyhnutných pre činnosť pošty do vysokej miery ovplyvnených rastom mzdových nákladov, rastom cien elektrickej energie, pohonných hmôt, motorových vozidiel, papiera a pod“ upozornila.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Kým podľa starého cenníka ľudia za list prvej triedy bez doporučenia do 50 gramov zaplatili 80 centrov, po novom to bude už jedno euro. V prípade rovnakej služby, ale druhej triedy sa cena zdvihla zo 65 centrov na 75 centrov. Naopak, doporučený list prvej triedy do 50 gramov stál posledné roky 1,7 eura, po novom to bude 2,1 eura. Avšak, ak by na poslanie doporučeného listu využili elektronické podania (tzv. eHárok), zaplatia po novom len 1,8 eura. V prípade doporučeného listu druhej triedy cez klasické papierové podanie to po novom bude 1,85 eura, v prípade elektronického podania bude táto služba stáť 1,55 eura.

Galéria fotiek (6) Starý cenník

Zdroj: posta.sk Galéria fotiek (6) Nový cenník

Zdroj: posta.sk

V prípade úradnej zásielky, ktorá je do vlastných rúk a doporučená, je rozdiel medzi klasickým podaním a eHárkom až 40 centov (2,50/2,10 eura). Rapídne stúpnu aj ceny poistenia zásielky – kým poistený list 1. triedy do 30 eur do 50 gramov stál dlhé roky necelé 2 eurá, po novom to bude až 2,60 eura. V prípade eHárku to bude 2,30 eura. Poslanie balíka na adresu do 5 kilogramov bude po novom stáť 4.50 eura. Z pôvodných 3,90 tak pôjde o zdraženie o 60 centov. Cez eHárok však bude rovnaká služba stáť rovné 4 eurá. Nemení sa však cena za zriadenie dobierky na poslanej zásielke – tá ostáva na sume 1,3 eura za účet či 1,80 eura na adresu v prípade klasického papierového podania a 1,20 na účet či 1,70 eura na adresu v prípade eHárku.

Galéria fotiek (6) Starý cenník.

Zdroj: posta.sk Galéria fotiek (6) Nový cenník.

Zdroj: posta.sk

Výrazné rozdiely v cenách

Podľa Lukáčovej elektronický podaj zásielok má viacero výhod - napríklad značne urýchľuje vybavenie zákazníkov na pošte, znižuje ich náklady na poštové služby a na strane druhej pošte uľahčuje a zrýchľuje spracovanie zásielok. "Od 1. marca bude aj výraznejší rozdiel v cene klasického a elektronického podaja. Pošta si uvedomuje, že jej elektronické služby nie sú vo verejnosti dostatočne známe, preto v tomto roku budeme intenzívne komunikovať možnosti využitia elektronických služieb Slovenskej pošty," dodala.

Elektronický podací hárok môžu vypísať prostredníctvom internetovej stránky pošty. Za tento eHárok môžu zaplatiť už priamo online alebo internetbankingom. "Stačí raz overiť identitu na pošte a ďalej už možno využívať služby ako splnomocnenie na preberanie zásielok, oznamovanie zásielok, predĺženie úložnej doby niektorých zásielok, zriadenie P.O. Boxu, preposielanie zásielok na inú adresu, elektronicky bez potreby návštevy pošty," ozrejmila Lukáčová.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Poukázala na to, že mobilná aplikácia pošty je pre zákazníkov k dispozícii bezplatne a klienti si v nej môžu sledovať zásielky, aj v nich robiť rôzne úpravy - napríklad ich presmerovať na inú adresu. Rovnako tak majú prehľad o otváracích hodinách pôsť a vygenerovať si poradový lístok, čím si ušetria čas.

Pre klientov, ktorí udržiavajú kontakt prostredníctvom pošty, zaviedli lístok do 20 gramov za 65 centov, cena klasickej pohľadnice sa nezmenila. "Ak klient mesačne zaplatí jednu najbežnejšie používanú zloženku (teda 12 ročne), za rok podá dva listy druhej triedy do 50 g („obyčajný“ list), ročne pošle tri pohľadnice a jeden doporučený list 2. triedy do 50 g, po 1. marci 2022 za rok zaplatí o 2,90 € viac ako minulý rok," upozornila hovorkyňa. Na záver dodala, že nateraz neplánujú ďalšie zdražovanie svojich služieb.