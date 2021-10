Po Sabakovi sa do Uhríka pustil aj Čekan: Rozhodoval súd! Tvrdý ortieľ pre bývalého kotlebovca

Spor súvisí so statusom, ktorý europoslanec Milan Uhrík uverejnil koncom augusta. Čekana v ňom označil za „biznismena s ľudským zdravím a strachom.“ Okrem toho o ňom napísal, že vlastní firmu, ktorá získala od štátu státisícové zákazky na nákup Covid testov.

"Materská firma, ktorá tento spolubiznis vlastní, totiž sídli v americkom daňovom raji. A tam sa dá odliať a skryť všetko... Toto sú tí progresívci. Strach, zákazy, testy, vakcíny, rozprávkový biznis a daňové raje. Na štáte a vystrašených ľuďoch zarábať, ale naspäť do štátu ani cent nezaplatiť," tvrdil v statuse bývalý poslanec Kotlebovej ĽSNS.

Zdroj: Facebook/Pavol Čekan

Status musí podľa súdu preč

Známy slovenský vedec však nenechal vec iba tak a záležitosťou sa zaoberal súd. Ten rozhodol, že Uhrík v statuse klamal a svoje tvrdenia musí zo sociálnej siete Facebook odstrániť. "Súd konštatoval, že tieto výroky pána Uhríka sú nepodložené a predstavujú neoprávnený zásah do mojich práv aj spoločnosti MultiplexDX," uviedol Čekan.

"Súd taktiež spravil len to, čo by spravil každý slušný človek. Overil si klamstvá pána Uhríka o vylievaní peňazí z MultiplexDX. A zistil, že žiadna konšpirácia, vylievanie a tunelovanie sa nekoná. To isté mohol zistiť aj pán Uhrík, ak by mu skutočne záležalo na pravde a celý status nebol iba primitívny spôsob naháňania páčikov a budúcich voličov," doplnil.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Poukázal tiež na verejne dostupné účtovné závierky, z ktorých vyplýva, že za obdobie 2020 MultiplexDX nevyplatil svojej materskej spoločnosti žiadne peniaze. "Naopak, za rok 2020 sme na odvodoch na sociálne poistenie zaplatili za našich zamestnancov štátu 173 823 eur a 2943 eur na dani z príjmov," skonštatoval Čekan.

Dodal, že v strate skončili najmä pre 250 000 RT-PCR testov, ktoré darovali Slovensku. "To by ale nesedelo do naratívu sprisahania vedcov, ktorí sa snažia tejto krajine pomôcť zvládnuť celosvetovú pandémiu. Toľko k bombastickému sprisahaniu a miliardovým biznisom vedca, ktorý žije na jednom z bratislavských sídlisk v prenájme," uviedol.

Zdroj: FB / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

"Použijúc záver statusu pána Uhríka, ktorým burcoval svojich fanúšikov proti mne, spravodlivosť raz všetkých dobehne. V tomto prípade dobehla vás, a aj v budúcnosti dobehne kohokoľvek ďalšieho, kto sa rozhodne šíriť nenávisť a získavať si páčiky klamstvami, osočovaním a zneužívaním môjho mena," odkázal.

Nevylúčil ani to, že využije možnosť žaloby ochrany osobnosti cez ospravedlnenie, ako aj náhrady nemajetkovej ujmy, ako to už avizoval aj infektológ Peter Sabaka. Ten minulý týždeň oznámil, že žaluje Milana Uhríka a ďalšieho bývalého kotlebovca Milana Mazureka a odôvodnil to tým, že ich výroky môžu ohroziť jeho reputáciu.

Zdroj: Reprofoto RTVS

Uhrík hovorí, že o súde nevie

Uhrík na celú záležitosť zareagoval tvrdením, že o žiadnom súde nevedel, nik ho neoslovil a nič mu nebolo zatiaľ ani doručené. "Považujem za nehorázne, aby niekto musel vymazávať kritické komentáre na adresu progresívcov či stúpencov vlády len na základe takýchto ´neodkladných´ rozhodnutí. Bez diskusie, bez možnosti argumentácie, proste len tak, na základe jednostranného rozhodnutia ´od stola´," uviedol.

Tvrdí tiež, že súčasná vláda a systém sa snažia každým dňom umlčať a zničiť akúkoľvek opozíciu.