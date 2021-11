KORONAVÍRUS Čekan má kvôli priebehu pandémie hlavu v smútku: Katastrofa a plné nemocnice už klopú na dvere!

archívne video

Čekan si srdce vylial v statuse na sociálnej sieti, kde sa s veľkým znepokojením pozerá na dnešný, smutný rekord v počte nových prípadov. "Dnes máme nad 7-tisíc PCR pozitívnych, skoro 9-tisíc pozitívnych, ak berieme do úvahy spolu PCR a Ag testy. Takmer 2500 ľudí je hospitalizovaných s ťažkým priebehom infekcie a za dnes aj 53 úmrtí, čo je denný rekord v 3. vlne. Žiaľ, čísla pôjdu hore," predpovedá smutnú budúcnosť Čekan.

Buď nebudeme robiť nič, alebo prídu rázne opatrenia

Podľa Čekana je ťažké odhadnúť, čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch. "Môže dôjsť ku kolapsu zdravotníctva, môže to byť len v niektorých regiónoch alebo takmer všade. Všetko môže byť horšie, než si dnes dokážeme predstaviť, ale aj lepšie. Veľmi závisí, čo spravíme ako spoločnosť v nasledujúcich dňoch/týždňoch a či to naši zdravotníci vydržia. Modlím sa, aby našli dostatok síl, aby ten nápor pacientov zvládli, pretože boj s vírusom pred nemocnicami prehrávame," uznáva krutú realitu vedec.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Dnes už situácia podľa jeho slov jasne volá po odvážnych riešeniach. "Žiaľ, dostali sme sa do situácie, že ak chceme zachrániť veľa ľudských životov, v hre je všetko: povinné očkovanie, silné protipandemické opatrenia, lockdown, atď. Alebo nebudeme robiť nič a príde katastrofa, kolaps zdravotníctva, humanitárna kríza," pripúšťa negatívny scenár Čekan.

Teraz je ten správny čas

"Teraz nastal čas, buď svoje rozhodnutie zmeniť, pomôcť sebe, okoliu, Slovensku, alebo brať za to plnú zodpovednosť. Inej cesty niet," hovorí o ľuďoch, ktorí sa dobrovoľne zaočkovať nedali. "Je mi to veľmi ľúto, kam sme sa až dostali. A ospravedlňujem sa tým, ktorí sú zodpovední a solidárni, chránia sa, že to musia zažiť zas a znova. Ospravedľňujem sa všetkým lekárom, sestrám a zdravotníkom, že sme ich znova dostali do katastrofálnej situácie," uzavrel.