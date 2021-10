HISTORICKÝ MOMENT: 175 rokov stará schránka vydala svoje tajomstvá: FOTO Obsah prítomným vyrážal dych

Ako prezradil historik Patrik Baxa, v časových schránkach sú zväčša obsiahnuté písomné dokumenty, v ktorých sa zhŕňajú najdôležitejšie údaje o stavbe, prestavbe či obnove danej budovy alebo umeleckého diela.

Rovnako často to však bývajú aj údaje o vtedajšej vláde, predstaviteľoch cirkvi či mestskej samospráve. "Častým predmetom, čo sa vkladá do časových schránok, sú aj platidlá, čiže mince, bankovky, prípadne ďalšie predmety ako relikvie svätých," uviedol počas jej otvárania v priestoroch starej radnice. Prítomní boli okrem neho viacerí odborníci a aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Po minútach napätie schránka, naposledy zatvorená 13. septembra 1845, vydala svoj obsah. Všetkým prítomným, ale aj divákom, ktorí celý proces sledovali online, sa tak naskytol pohľad na doslova natlačené dokumenty a listiny. V schránke sa nachádzali bankovky, ktoré paradoxne v čase, kedy boli do schránky vložené, nemali prakticky žiadnu hodnotu. S tou dnešnou, historickou, je to však už pravdaže iné.

Nachádzali sa v nej aj mince, bankocely a kapsula s pozostatkami deviatich svätých – piatich žien a a štyroch mužov. V schránke bol tiež dokument, v ktorom bolo zaznamenané zloženie vonkajšej mestskej rady.

Nachádzal sa v nej aj dokument z pôvodnej schránky z roku 1758, napísaný štyrmi zhotoviteľmi strechy, na ktorom bolo badať už výraznejšie poškodenie. Okrem toho boli však všetky predmety vo výbornom stave.

Pergameny si však prítomní priamo na mieste otvárať netrúfli, keďže už pri prvom pokuse začali praskať. Aj napriek tomu sa však dalo vyčítať, že sú v ňom obsiahnuté mená vtedajšej elity – panovníčky Márie Terézie a jej manžela Františka Štefana a tiež vtedajšieho richtára a mešťanostu. Uvádzajú sa v nej informácie o veži a zmenách, akými prešla.

Na dne schránky sa nachádzali medené platničky s údajmi o zhotovení sochy archanjela Michala a jej opravách.

"V najbližších hodinách ich vložíme do bezpečia. Potom by sa mala stretnúť odborná komisia, ktorú budeme ako múzeum aj s ostatnými odborníkmi nominovať. Následne prichádza fáza odborného posúdenia a predovšetkým ošetrenia - konzervovania alebo reštaurovania tam, kde to bude potrebné," ozrejmila Zuzana Palicová poverená riadením Múzea mesta Bratislavy.

"Potom, keď tento proces ošetrenia materiálu prebehne, chceli by sme tieto predmety vystaviť v priestoroch starej radnice v rámci krátkej expozície, aby aj verejnosť mala možnosť byť v takom blízkom kontakte s nimi, ako sme my teraz," dodala.

Predmety by sa mali stať zbierkovými predmetmi Múzea mesta Bratislava. Je však možné, že niečo z nich sa vráti aj do novej časovej schránky. Vzniknúť môžu aj kópie niektorých predmetov. Vyhotovené môžu byť aj nové, typovo podobné dokumenty, ako napríklad zoznam dnešného zastupiteľstva. To je však všetko ešte predmetom diskusie.

Rekonštrukciu Michalskej veže realizuje hlavné mesto od júla tohto roka. Potrvá ešte približne 18 mesiacov. Koncom septembra z barokovej strechy veže, nachádzajúcej sa vo výške 51 metrov, zložili medenú plastiku Archanjela Michala v súboji s drakom, ktorá bola značne poškodená. Aj ju čaká rekonštrukcia. Práve v jej útrobách sa časová schránka nachádzala.