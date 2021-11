KORONAVÍRUS Bratislavský primátor ohlásil, že má pozitívny test: Matúš Vallo opísal, ako na tom je

BRATISLAVA - To, že koronavírus v prípade ľudí nerobí absolútne žiadne výnimky sa potvrdilo aj dnes. Pozitívny test verejnosti ohlásil známy bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorý popísal dokonca aj svoj aktuálny stav.

archívne video

Testuje sa pravidelne

Primátor to všetko verejnosti prezradil v statuse na sociálnej sieti. "Pravidelne sa testujem. Vo štvrtok bol môj PCR test pozitívny. Som zatiaľ bez príznakov a pracujem z domu. Všetci, ktorí boli v blízkom kontakte so mnou, sú v súlade s vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva už informovaní. Nerád komunikujem osobné informácie, ale v tomto prípade to považujem za lepšie, aby som predišiel rôznym špekuláciám," prezradil.

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo má rád Bratislavu

Primátor Vallo sa však proti ochoreniu zaočkoval ešte v máji tohto roka, kedy prvú dávku vakcíny dostal na Národnom futbalovom štadióne. Išlo o AstraZenecu. "Očkovanie je jediná cesta z pandémie, v každom prípade, buďme ďalej opatrní!" napísal vtedy v statuse.