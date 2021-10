Robert Fico hovorí o šikanovaní opozície: Tvrdia, že som očkovaný, ide o hackerský útok!

Celé sa to malo udiať ešte 31. júla tohto roku, keď za Fica podľa jeho slov niekto vypísal formulár v portáli eHranica. Ide o formulár, na základe ktorého očkovaní po ceste do zahraničia nemusia ísť do karantény, no neočkovaní áno.

Ak teda nespĺňajú jednu z výnimiek – napríklad sú politici, žiaci, študenti, pendleri, alebo vodiči a členovia posádky (napr. autobusová doprava, preprava osôb na letiská, pohrebná služba, vlaková doprava a podobne).

Fico už dlhodobo vyhlasuje, že očkovaný nie je, napriek tomu evidentne niekto zneužil jeho osobné údaje a vo firmulári eHranica uviedol, že je plne očkovaný. Okrem toho, podľa vlastných slov v tom čase ani v zahraničí nebol. „Nie som zaočkovaný a nepôjdem sa dať zaočkovať,“ uviedol Fico kriticky, pričom nezabudol dodať, že podľa neho nejde o malý incident, ale o politický útok.

Poukázal aj na ďalšiu vec – a tým je, že do formulára treba uviesť rodné číslo, ale aj mail či telefónne číslo. Aj z toho dôvodu si Fico myslí, že tak spravil niekto, kto tieto údaje poznal, zrejme z jeho okolia. Avšak, ako dodal, svoje telefónne číslo ani mail údajne nepoužíva, na komunikáciu vraj využíva mailové adresy svojich kolegov. „Mám na to svoje dôvody,“ povedal.

Fico ozrejmil, že Národné centrum zdravotníckych informácií priznalo, že išlo o hackerský útok, avšak, Úrad verejného zdravotníctva ho má opakovane vyzývať, aby predložil doklad o plnom zaočkovaní. Aj z toho dôvodu hovorí o šikanie zo strany štátu a údajne takto prenasledujú opozíciu. Myslí si, že za zneužitie formulára a hackerský útok môže súčasná vláda.

Napriek tomu však nepodal trestné oznámenie. „Aký to má význam?“ spýtal sa.

Počas tlačovej konferencie otvoril aj Pandorinu skrinku – zaujíma sa totiž, či sa nefalšujú všetky čísla a štatistiky zaočkovaných ľudí. „Čo keď sú to desaťtisíce prípadov, kde sa zvyšuje miera zaočkovanosti falšovaním dokladov. Toto sa nedá pri týchto ľuďoch vôbec, ale že vôbec vylúčiť, a nech je môj prípad mementom zvrhlosti tejto vládnej koalície,“ zamyslel sa Fico.

Národné centrum zdravotníckych informácií však upozorňuje, že ide o dva rozličné systémy a formulár eHranica nemá žiadny vplyv na vývoj zaočkovanosti na Slovensku. V súčasnosti je na Slovensku plne zaočkovaných zhruba 42 percent populácie, najmenej v rámci krajín V4. V Česku to je vyše 56 percent. Zo všetkých krajín V4 je na tom v súčasnosti najlepšie Maďarsko.