FOTO Poslanca Krošláka opäť vytočil vlastný líder: Matoviča sa ironicky pýta, ako dokázal vybaviť túto vec!

Ján Krošlák

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Poslanec za OĽaNO a bývalý športovec Ján Krošlák sa už v minulosti "preslávil" svojou kritikou lídra hnutia Igora Matoviča. To, že nehľadí na to v akom klube je a povie si to, čo uzná za vhodné, vidieť aj teraz. Od odchodu Matoviča z premiérskej stoličky sa jeho kritika ako keby utlmila, no po niekoľkých mesiacoch opäť vyplávala na povrch. Krošláka prekvapil Matovičov postup v téme slovenskej hudby v rádiách, ktorú riešil s ministerkou kultúry, tiež za OĽaNO, Natáliou Milanovou.