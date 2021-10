COVID automat je nastavený na malé počty infikovaných: Tieto OKRESY sú zrejme na vrchole! Desivá prognóza rezortu

Zostanete zaskočení. Tak znejú slová analytikov. V troch severných okresoch východného Slovensko (Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník) je totiž 7-dňová incidencia klesla. "Ak sa pozriete dnes na čísla troch severných okresov na východe Slovenska, ktoré sa dostanú od pondelka 18/10 do čiernej a v reštike si NEsadnete po NEcvičení vo fitku na pivo ani na terase, tak zostanete zaskočení," uviedli.

VIDEO Zdravotníci začnú mať vyplácané príplatky, najviac pozitívnych prípadov pribúda medzi deťmi

Incidencia poklesla, napriek tomu sú v čiernej farbe

"Všetky 3 okresy v 7 dňovej incidencii (PCR aj AG aj PCR+AG) oproti minulému týždňu poklesli, z toho Bardejov výrazne. Súhlasíme, že počty pozitívnych mali v porovnaní s ostatnými okresmi vysoké, ale taká je DELTA = pozitívnych ako dreva. Svidník sa dokonca v 14 dňovej dostal nad 1000, čo znamená 1% obyvateľstva s pozitívnym testom za pol mesiaca. To sú stovky ľudí denne v týchto troch okresoch. Štvrtina z toho deti a druhý štvrtina ich rodičia," píšu Dáta bez pátosu.

Okresy sú na vrchole tretej vlny a zrejme začali klesať

Ako však dodávajú tieto tri okresy majú v nemocniciach len desiatky prípadov, dokopy 71. Z toho šesť je na JIS, sedem na OAIM a deväť UPV. Tieto okresy v počte pozitívnych kulminujú, a teda sa pohybujú okolo maxima a začali klesať. V nemocniciach by mal byť takýto vývoj budúci týždeň.

"Nie, nehovoríme, že nemajú ísť od pondelka do čiernej, lebo my nenesieme zodpovednosť za stav, len pozeráme na čísla a trendy," uviedli analytici. "ALE: 1) ak by vývoj počtu pozitívnych bol: naďalej klesajú, 2) ak by vývoj počtu pacientov bol: stabilizovaný počet, 3) ak sa bude naďalej rovnako testovať ako sa testovalo... TAK by bolo užitočné u ostatných okresov v budúcnosti spúšťať čiernu o kúsok neskôr a pri vyšších počtoch pozitívnych," myslia si.

COVID automat je nastavený na nízky počet nakazených

Podľa Dát bez pátosu je covid automat nastavený na príliš nízky počet nakazených. Malo by to byť skôr ako pri chrípke pri 1000 - 2000 za týždeň na 100-tisíc obyvateľov. Analytici však nechápu, prečo sa v čiernej farbe ocitla Čadca, Kysucké Nové Mesto a vôbec celé Kysuce. Lebo tí sú na číslach, aké mal Bardejov pred 2-3 týždňami. Spomínané okresy sú však na tom podľa regionálnych hygienikov zle, aj preto boli preradené.

Od pondelka je päť okresov v čiernej farbe

Od pondelka je podľa COVID automatu v čiernej farbe päť okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, je 22 okresov. Červených okresov je 37, oranžových 15. Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo aj prognózu na koniec októbra.

Rezort očakáva, že denne bude pribúdať od 2500 do 3000 nových prípadov. V nemocniciach môže skončiť až 250 pacientov denne, pričom hospitalizovaných by mohlo byť okolo 1600. V porovnaní s druhou vlnou ide o viac ako dvakrát menej pacientov. Na umelej pľúcnej ventilácii podľa prognózy očakávajú maximálne 170 pacientov.

V stupni ostražitosti (oranžová farba) sú okresy Bratislava I - V, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany a okres Trnava.

V prvom stupni ohrozenia (červené okresy) sú od pondelka Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V druhom stupni ohrozenia (bordová farba) sú okresy Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I - IV, Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš a okres Žiar nad Hronom.

Medzi čierne okresy , ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia , sú zaradené okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník.

Vo všetkých okresoch tak platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Podmienky sa odvíjajú od režimu, ktorý si vyberie organizátor, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu. V čiernych okresoch sú podmienky najprísnejšie. Zakázané sú svadby, oslavy či večierky a podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Zatvorené zostanú aj fitness centrá, wellness, akvaparky i prírodné a liečivé kúpele.