VEĽKÉ porovnanie podľa dátových analytikov: Sme krajina milovníkov hoaxov, veriacich na čipy! Krajčí bol nula

V súčasnosti máme na Slovensku 5 okresov v čiernej farbe COVID automatu – konkrétne Starú Ľubovňu, Čadcu, Bardejov, Svidník a Námestovo. Rok sa s rokom spojil a rovnako, ako minulý rok, nám začali stúpať čísla infikovaných, hospitalizovaných a obetí.

Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu sa preto pozreli na to, aký bol minulý rok z hľadiska zavádzania opatrení a či bol lepší, alebo horší, ako tento. Podľa ich slov lepšie minulý rok nebolo vôbec nič, dokonca ani počasie, pričom tento rok je boj s koronavírusom pod kontrolou. Aj keď, tohtoročným mínusom je očkovanie, v ktorom sa naďalej hýbeme dopredu slimačím tempom.

„Sme krajina milovníkov hoaxov, veriacich na čipy, chemtrails, zbúrané dvojičky, plochú zem a na virózu si pýtame penicilín. Je to obrazom úrovne vzdelania a priamo úmerné schopnostiam čítať s porozumením a dychtivo poznávať. Vieme všetko, aj keď netušíme nič. Je to beh na dlhé trate. Dnes má I. dávku 45%, vďaka za toto číslo. Rastieme o 1% mesačne. Dnes rastú ceny benzínu rýchlejšie ako % zaočkovanosti. Väčšina krajín to má v roku 2021 opačne,“ poukázali analytici a vrátili sa v čase do rovnakého obdobia minulého roku, kedy sa situácia začala „zvrhávať“. Poukázali na to, že sme nemali žiadne rizikové hodnotenie regiónov a vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí podľa ich slov išiel naslepo.

Tvrdia, že do popredia boja s pandémiou dával Kysucké Nové Mesto, kde sa však netestovalo, a tak nemohli mať ani žiadneho pozitívneho. „Nula je nula. Aj ňou bol. Ak by sme boli mali aspoň niekoho, kto by pozornosť venoval číslam, tak by nemohol dať takmer celé Slovensko červené. Minulý rok neexistovala žiadna komunikácia s odbornou obcou, názory, nápady a riešenia vznikali náhle a veľmi pravdepodobne priamo na tlačovkách vedenia boja s pandémiou,“ konštatovali s tým, že okrem toho sme sa neinšpirovali v boji s koronavírusom inými krajinami.

Napríklad, vo Švédsku zaviedli, že tí, čo majú príznaky, majú s nimi ostať doma a nikam necestovať, v Nemecku to bol lokálny lockdown pri sedemdňovej incidencii 250 na 100-tisíc obyvateľov a v Česku, Rakúsku, prípadne zvyšku Európskej únie to bolo masívne testovanie PCR testami v ohniskách „Naopak, použili sme pan-slovenské opatrenia a zavreli celú krajinu, zaviedli núdzový stav, zákaz vychádzania a potom II. SNP. Výsledky meraní rizika, testovania, chorobnosti, počtu pacientov neboli publikované, mali sme dátové peklo,“ poukázali.

A čo rok 2021?

Rok 2021 je podľa analytikov iný, pretože máme jasné, aj keď prísne hodnotenie situácie a jasne nastavený COVID automat. Na základe týchto dát sa vyhodnocuje situácia a zasadajú príslušné orgány, ako vláda, konzílium, či regionálne hygieny. Okrem toho funguje princíp žolíkov, ktorý umožnia pri splnení určitých podmienok očkovanosti posunúť okres do lepšej farby. Tie však má v súčasnosti len miest. Poukázali na to, že deti chodia do škôl, ktoré sa v minulom roku zhruba v rovnakom období zatvárali, rodičia tak môžu chodiť do práce, a masívne sa testuje na školách. Do karantény nechodia celé školy, ale len triedy.

„Publikovaných je množstvo údajov, niektoré síce neskôr, niektoré nie kompletne, niektoré sa sem-tam opravia. Ale obraz o aktuálnej situácii máme jasný, o predikciách sa vedú polemiky a diskusie. Ak budete počuť o nezvládaní situácie dnes a súčasným ministrom, tak si spomeňte ako nám = Slovensku ponúkali Pfizer (milióny kusov) a aj Modernu (tiež milióny kusov - o čom sa nepísalo) a minister Marek Krajčí ponuku odmietol a objednali sme Sputnik. Potom nám Pfizer a Moderna chýbali a mali sme ešte v júni plnú čakáreň. Ostatné poznáte,“ uviedli s tým, že diskusia o prípadnom ďalšom kole celoplošného testovania nie je na mieste. A to z dôvodu, že sa testuje viac ako minulý rok a antigénové testy sa robia len cielene, pričom sa využívajú aj ako dobrovoľné samotesty pre školopovinné deti a ich príbuzných.

„Takže testujeme určite viac ako minulý rok a posledné, čo potrebujeme, je nejaká spartakiáda alebo III. SNP. Skutočne to nie je dobrý nápad. Ak budete dnes počuť o lockdowne na Vianoce, tak je to minimálne predčasné, nie je to „na stole“ a nevieme o žiadnom analytikovi, ktorí by to čo i len zvažoval alebo sa k tomu vyjadroval. Veľmi hmlisto tušíme, čo bude na Dušičky, veľmi málo vieme o tom, čo bude na Mikuláša a o Vianociach zatiaľ nechyrujeme. Samozrejme, existujú predikcie a predpovede z modelov, ale vedie sa o nich diskusia,“ napísali na záver s tým, že parametre sa podľa ich názoru vyvíjajú dobre, pričom nárasty sú stabilné a nie tak katastrofické, ako sa sprvu predpovedalo.