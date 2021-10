Najhoršiemu už neujdú: Tieto OKRESY zrejme čakajú najprísnejšie opatrenia! Fitká či svadby dostanú stopku

Minimálne štyri okresy sa vyhli najhoršej fáze už minulý týždeň. V okresoch Stará Ľubovňa, Námestovo, Svidník, Bardejov a Čadca bola pozitivita na základe PCR testov viac ako 25 percent a v ďalších 38 okresoch bola veľmi vysoká úroveň komunitného šírenia koronavírusu. Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík povedal, že sa zrejme nedarí zachytiť úplne všetky pozitívne prípady.

Štyri okresy sa zatiaľ vyhli najhoršej fáze

Tento týždeň máme 16 bordových okresov a ani jeden zelený. Zaradenie do jednotlivých stupňov podľa COVID automatu sa riadi podľa sedemdňovej incidencie, pozitivity PCR testov a podľa počtu očkovaných nad 50 rokov. Kým minulý týždeň sa najhoršej fáze vyhli štyri okresy, tento týždeň tomu tak už zrejme nebude. Ako pre Topky uviedla regionálna hygienička Xénia Lukáčová, nevylučuje sprísnené opatrenia uvedené v čiernej farbe v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Slovensko bude mať zrejme prvé čierne okresy

Pokiaľ by sa okresy dostali do čiernej fázy, znamenalo by to zavedenie najprísnejších opatrení v rámci COVID automatu. Jediné, čo sa zatiaľ neobmedzí, je pohyb. Na to by vláda musela opäť prijať núdzový stav a ten zatiaľ podľa posledných vyjadrení ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na stole nie je.

Všetky okresy aj tento týždeň poslali zhodnotenie epidemiologickej situácia spolu s odôvodnením na ministerstvo zdravotníctva, ktoré dnes na vláde rozhodne o definitívnom rozdelení okresov na tento týždeň.

Čo teda okresy v čiernej fáze čaká?

Čo sa týka prekrytia horných dýchacích ciest, v interiéri bude povinný respirátor. Chrániť sa budete musieť aj vonku, v exteriéri je až na výnimky povinné rúško. Hromadné podujatia budú môcť byť len pre kompletne zaočkovaných, aj to len do 100 osôb za prísnych protiepidemiologických opatrení s tým, že organizátori si budú musieť povinne viesť zoznam účastníkov. To isté platí aj pre bohoslužby s tým rozdielom, že tie sa budú môcť konať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID-19, max 1 osoba na 15 m2) a základ (max 1 osoba na 25 m2 + povinný zoznam účastníkov).

Svadby, kary, oslavy či fitká dostanú stopku

Horšie to však bude s konaním svadieb, karov, usporiadaním osláv či večierkov. Keďže ide o vysoko rizikovú aktivitu, v čiernej fáze sú úplne zakázané. Iné je to v prípade obradov ako je sobáš, krst, pohreb a pod., tie sa budú v prípade kompletne zaočkovaných riadiť podľa hromadných podujatí, čo sa týka režimov OTP aj základ, bude sa ich môcť zúčastniť maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Úplnú stopku však dostanú fitká, wellnessy, aquaparky a kúpele. Čo sa týka bazénov a plavární, tie môžu byť otvorené takisto len pre plne zaočkovaných, a to pre maximálny počet 10 osôb s tým, že organizované skupiny sa riadia podľa športového automatu. Ľahké to nebudú mať ani reštaurácie, ktoré do interiéru nebudú môcť v čiernych okresoch pustiť nikoho. Vo všetkých troch režimoch je povolený len okienkový predaj a zachovaný ostáva rozvoz.

Ako sa okresy vyhli čiernej fáze...

Jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu každý týždeň zaslať návrh s odôvodnením, či súhlasia so zaradením, alebo nie. Čiernej fáze sa tak tento týždeň vyhli okresy Bardejov, Čadca, Stará Ľubovňa, Svidník a Stropkov. Prečo?

V Bardejove rozhodla najmä skupina detí

Jedným z dôvodov, prečo RÚVZ Bardejov požiadal o ponechanie v bordovej fáze bol počet pozitívnych testov v skupine nad 50 rokov. Ten bol totiž rovnaký. „Hoci počet pozitívnych testov za hodnotený týždeň môže vykazovať nárast počtu pozitívne testovaných, berie sa do úvahy v akej vekovej skupine je nárast počtu pozitívne testovaných, či je zaznamenaný nárast vo vekovej skupine 50 + oproti predchádzajúcemu týždňu, stav v nemocnici – hospitalizovanosť, napojenie na UPV, počet výjazdov, taktiež trend vývoja zaočkovanosti v danom okrese a pod.,“ uviedla pre Topky regionálna hygienička Ivana Klobušovská.

Situácia podľa aktuálneho hodnotenia. Krížikom sú vyznačené okresy s dvoma a viac prienikmi. Zdroj: Topky, MZ SR, Dáta bez pátosu

„Najviac pozitívne testovaných bolo vo vekovej skupine 10 – 14 r., 15 – 19 r. a 35 – 44 r., pričom deti boli bez klinických príznakov, resp. s miernym priebehom ochorenia,“ ozrejmila hygienička. Situácia je stabilná aj v nemocnici a nižší bol aj počet výjazdov. „Podľa informácii z NsP Bardejov bola aktuálna situácia v nemocnici stabilná,“ dodala.

Na Kysuciach posudzujú pozitivitu bez ohľadu na formu testov

Kým okres Bardejov sa čiernej fáze vyhol najmä kvôli skupine detí, v Čadci je iná situácia. Regionálni hygienici tam totiž do hodnotenia okrem zahŕňajú pozitívne prípady na dennej báze bez ohľadu na formu testu, teda neriadia sa len pozitivitou na základe PCR testov.

„K dnešnému dňu je preukázané, že všetky pozitívne osoby sú do 24 hodín podrobené epidemiologickému šetreniu odbornými pracovníkmi RÚVZ,“ zdôvodnila pre Topky regionálna hygienička pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto Xénia Lukáčová. Dôležité podľa nej je posúdenie všetkých epidemiologických súvislostí a zhodnotenie kontaktov od pozitívnych osôb z epidemiologického šetrenia.

Čadcu zrejme čaká preradenie do čiernej fázy

„Skutočnosť, že v náraste pozitivity v predchádzajúcom období takmer v štyroch týždňoch boli osoby v značnej miere aktívne vyhľadané a izolované, bolo zohľadnené aj pri posudzovaní a určení farebnej škály pri zaradení okresu,“ uviedla. Okrem toho sa berú do úvahy ďalšie faktory – trend incidencie, vekovo špecifická dynamika, pozitivita podľa štruktúry osôb, dôsledné posúdenie ohnísk, ich charakter a podobne.

Charakter epidémií v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto možno podľa Lukáčovej hodnotiť ako menšie epidémie. „Avšak opäť s dôležitým zistením, a to preukázanie zdroja nákazy – rodinné oslavy, športové podujatia - futbalové kluby, školy, menšie rodinné epidémie,“ uviedla. V oboch okresoch v sledovaných a hodnotených indikátoroch v období posledných štyroch týždňoch je trend zhoršovania situácie postupný. „Rovnako počty pozitívnych osôb majú postupne stúpajúcu tendenciu, rozhodne nie skokovo,“ ozrejmila.

V porovnaní s predchádzajúcim prípady mierne stúpli, no nejde o skokový nárast. „Poukazujem na skutočnosť, že oba okresy boli len v jednom kalendárnom týždni, t. j. 39. kalendárny týždeň v červenej farbe a následne od 40. týždňa boli v nadväznosti na posúdenie situácie preradené do bordového sfarbenia, kde sú protipandemické opatrenia výrazne sprísnené,“ napísala Lukáčová s tým, že nevylučuje sprísnené opatrenia uvedené v čiernej farbe v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Situáciu vážne komplikuje nízky nárast v počte očkovaných osôb podľa vekových skupín v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto, čo má značný vplyv na zhoršovanie epidemiologickej situácie. „Pokladám za mimoriadne dôležité naďalej propagovať očkovanie COVID-19, ktoré pokladám za najúčinnejší nástroj ochrany verejného zdravia,“ dodala.

Kvôli nízkej zaočkovanosti ochoreli celé rodiny

Čo sa týka Svidníka, hygienici brali do úvahy najmä to, že Svidník je malý okres, a tak je vzostup chorobnosti veľmi výrazný už pri malom počte ochorení. „Zohľadňovali sme váženú incidenciu so zníženým faktorom u detí do 18 rokov pre zohľadnenie nižšieho rizika hospitalizácie. Šírenie COVID-19 sme evidovali hlavne v školských kolektívoch, odkiaľ sa ochorenie prenieslo do rodín,“ povedala pre Topky regionálna hygienička pre okresy Svidník a Stropkov Helena Hrebeňaková.

Keďže májú nízku zaočkovanosť, ochoreli celé rodiny. „Ohniská sme mali rýchlo podchytené. Epidemiologické šetrenia totiž vykonávame do 24 hodín od obdržania výsledku. RÚVZ vo Svidníku komplexne zhodnotil epidemiologickú situáciu a navrhol ponechať okres Svidník v bordovej farbe od 11. októbra,“ dodala.

V okrese Stará Ľubovňa pribúdajú pozitívni žiaci a zamestnanci

Posledným okresom, ktorý sa zatiaľ čiernej fáze vyhol, bola Stará Ľubovňa. Napriek tomu, že minulý týždeň evidovali o 89 prípadov viac ako v týždni predtým, rozhodli sa okres ešte ponechať v bordovej fáze. „RÚVZ SR so sídlom v Starej Ľubovni naďalej pozorne sleduje epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti, jej vývoj hodnotí na dennej báze a v závislosti od toho prehodnocuje prijatie potrebných protiepidemických opatrení na lokálnej úrovni,“ uviedol úrad v minulotýždňovom zhodnotení.

Denne evidovali priemerne okolo 35 až 40 prípadov koronavírusu. „V ohnisku nákazy v obci Šarišské Jastrabie dochádza momentálne už len k ojedinelým prípadom. Evidujeme výraznejší nárast počtu prípadov v obci Kamienka a Veľký Lipník, kde je dôvodom, ako aj v celom okrese, nárast počtov pozitívnych žiakov (79 prípadov) a zamestnancov v následným šírením ochorenia v rodinách. Často je rodinné šírenie spojené priemerne s 5 či 6 prípadmi, čiže celá domácnosť,“ zhodnotil úrad s tým, že zaočkovanosť v okrese narástla len mierne, a to o jedno percento.