Kulkovský sa tvrdo obul do COVID automatu: Prísne opatrenia aj pre očkovaných? Kakáme si do úst!

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Od pondelka máme prvé okresy na COVID automate v čiernej farbe. Pre ich obyvateľov to znamená prísne opatrenia – a to nie len pre neočkovaných, ale aj očkovaných. Podľa lekára nemocnice v Považskej Bystrici tak doplatili na neochotu ľudí spolupracovať, čo ma za následok plniace sa nemocnice. Podľa vlastných slov sa však nedokáže stotožniť s tým, že prísne opatrenia platia pre všetkých.

Od včera na Slovensku pribudli na mape COVID automatu prvé čierne okresy – ide o okresy Stará Ľubovňa, Námestovo, Svidník, Bardejov a Čadca. Podľa súčasnej úpravy COVID automatu tu platia najprísnejšie pravidlá – od okienkového predaja až po zavreté fitness a wellness centrá.

Podľa lekára a primára interného oddelenia považskobystrickej nemocnice však budú platiť len pre tých, ktorí ich chcú dodržiavať. „Ako to už v živote býva, na neochotu nespolupracujúcich doplatia tí, ktorí spolupracujú. Nemocnice plniace sa predovšetkým neočkovanými covid pacientmi postupne obmedzujú starostlivosť o očkovaných nekovidových pacientov. “Čisté” oddelenia sa reprofilizujú na covidové a personál z nich sa transformuje na špecialistov, “covidológov”,“ upozornil Kulkovský s tým, že aj keď sa dali mnohí dali očkovať, kvôli tým, ktorí očkovaniu a koronavírusu ako takému neveria, sa farby okresov menia na čoraz tmavšie.

Poukázal na to, že očkovanie nám síce dalo slobodu, avšak, ak chce ochrániť aj tých, ktorí očkovaní pre rôzne dôvody nie sú, musíme sa tejto našej slobody vzdať. „Akosi sa nedokážem stotožniť s výraznými obmedzeniami, ktoré platia pre všetkých, vrátane očkovaných, v čiernych okresoch. Iste, epidemiologická situácia v nich nie je dobrá a reagovať treba, no nie tak, že berieme jeden z motivačných dôvodov prečo sa dať zaočkovať – slobodu,“ vysvetlil. Poukázal na to, že na jednej strane sú v čiernych okresoch povolené bohoslužby či iné hromadné podujatia, neobmedzí sa pohyb a mnohí neočkovaní, ktorí cestujú v preplnených autobusoch a vlakoch, si ani na tvár nedajú rúško či respirátor.

„No a na druhej strane v čiernych okresoch zakážeme aj očkovaným vstup do fitness centier a wellness. Potrestáme tak tých, ktorí sa dali očkovať a ich životným štýlom je starostlivosť o svoje telo a budovanie imunity. S prepáčením, ale niekedy to vyzerá tak, že si, slušne povedané, kakáme do úst,“ tvrdí Kulkovský s tým, že ak máme ukazovať, že očkovanie chráni, potom by sme sa týmto heslom mali držať a ukazovať to skutkami. Inými slovami – podľa Kulkovského by sa tak mal povoliť vstup do fitness centier pre očkovaných aj v čiernych okresoch. Argumentuje to tým, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa športovo založený očkovaný Slovák nakazí koronavírusom od ďalšieho očkovaného.

Upozornil na to, že čoskoro sú tu dušičky a s nimi spojené sťahovanie národa k hrobom svojich blízkych. A tí, čo nemajú auto, alebo sa nevedia do svojej domoviny dostať inak, ako vlakom a autobusom, budú musieť na to použiť preplnenú hromadnú dopravu, kde sa budú tlačiť telo na telo. „Aj v čiernych okresoch, keďže núdzový stav obmedzujúci pohyb sa už vysoko pravdepodobne nevráti. A na druhej strane nepustíme do fitness centra ani pár očkovaných ľudí…To isté pravdaže platí aj pre otvorenie reštaurácii pre očkovaných,“ uzavrel Kulkovský.

Aké opatrenia platia v čiernych okresoch?

Čierna farba je v COVID automate tá najprísnejšia. Obmedzovaní nie sú len tí neočkovaní, ale aj očkovaní. V interiéri je povinný respirátor, v exteriéri je zas potrebné mať nasadené rúško. Platia aj viaceré výnimky. Čo sa týka hromadných podujatí, tie sú povolené len pre kompletne zaočkovaných, avšak maximálne pre 100 ľudí. Organizátori okrem iného budú musieť mať zoznam účastníkov. Povolené budú aj bohoslužby - v režime OTP, teda pre očkovaných, prekonaných a testovaných to je 1 človek na 15 metrov štvorcových, v prípade základu to je 25 metrov štvorcových na jednu osobu a povinný zoznam účastníkov.

Horšie to však bude s konaním svadieb, karov, usporiadaním osláv či večierkov. Keďže ide o vysoko rizikovú aktivitu, v čiernej fáze sú úplne zakázané. Iné je to v prípade obradov ako je sobáš, krst, pohreb a pod., tie sa budú v prípade kompletne zaočkovaných riadiť podľa hromadných podujatí, čo sa týka režimov OTP aj základ, bude sa ich môcť zúčastniť maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Úplnú stopku dostali fitká, wellnessy, aquaparky a kúpele. V prípade bazénov a plavární platí, že môžu byť otvorené len pre plne zaočkovaných, a to pre maximálne 10 osôb s tým, že organizované skupiny sa riadia podľa športového automatu. Prísnymu pravidlami sa musia riadiť aj reštaurácie, ktoré do interiéru nebudú môcť v čiernych okresoch pustiť nikoho. Vo všetkých troch režimoch je povolený len okienkový predaj a zachovaný ostáva rozvoz.