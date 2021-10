Nárast infikovaných v Rimavskej Sobote: Môže za to protest opozície? Odborníci majú jasno

RIMAVSKÁ SOBOTA – Hromadné akcie sú stále riziko, na väčšine Slovenska sa však za dodržania istých podmienok stále konať môžu, vrátane protestov. Jeden taký bol 17. októbra v Rimavskej Sobote. Štatistika neskôr odhalila, že počet nakazených odvtedy v okrese vzrástol. Do akej miery za to mohla spomínaná akcia?

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili, že za 7 dní do 25. októbra bol nárast v PCR testoch v Rimavskej Sobote 67 percent. Zároveň však tiež poukázali na to, že v ďalších 36 okresoch bol za to isté obdobie nárast ešte vyšší a vyšší je aj priemer.

"Všetky okresy boli 68 percent, čo je o 1 percento viac, ako v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota skončila v hitparáde na 37. mieste," upozornili. To, že akákoľvek konkrétna akcia v exteriéri môže za nárast v konkrétnom okrese, je podľa nich veľmi ťažké konštatovať. Zvlášť v tom prípade, ak účastníci neboli len z daného okresu, kde sa konala.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Pravdou je, že Rimavská Sobota bola pred týždňom na veľmi nízkych číslach a zo všetkých 72 okresov sa nachádzala na 35. mieste. Za týždeň sa jej však dokonca podarilo v tejto hitparáde klesnúť, keďže ju predbehli iné okresy.

"Jej susedia Lučenec a Poltár rástli o 103 percent a o 183 percent, čo je výrazne viac ako Rimavská Sobota. Lučenec na vyššie čísla, Poltár na nizučké. Ďalší sused Revúca má minimálny rast a minimálne čísla - ako bez pandémie," poukázali analytici. Za rekordéra označili Topoľčany, ktoré išli na 4 násobok za 7 dní a na 10 násobok za 14 dní.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

"Je ľúbivé vybrať si nejakú udalosť a prisúdiť jej konkrétny dopad na pandémiu. Ale nemusí, a veľmi pravdepodobne to ani v tomto prípade nie je pravda. Hromadných zápasov vo futbale a dokonca v hokeji a v interiéri bolo za posledné týždne veľa," okomentovali.

"Sme v hodnoteniach apolitickí, ide nám o čo najlepšie zobrazenie reality. Nemusí sa nám to dariť, aj my sme omylní, ale vyvarujme sa spolu zjavným nepravdám. Nie je to prospešné. Strachu je už aj tak dosť," odkázali.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

V statuse na sociálnej sieti tiež zdôraznili, že ich úlohou je upozorňovať na hoaxy, prípadne na zjavné nepravdy alebo na nepravdepodobné, aj keď ľúbivé konštatácie.

Na protivládnom proteste konanom 17. októbra, ktorý zorganizovala strana Smer-SD, sa zúčastnili viaceré známe tváre strany vrátane predsedu Roberta Fica. Rečnili o zdražovaní cien energií, deštrukcii sociálneho i právneho štátu či o potrebe predčasných volieb. Akcie sa zúčastnilo zhruba 4 000 ľudí.