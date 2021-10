Žena neodporúča mať sex po vakcíne! Z dôvodov sa chytíte za hlavu, rieši ich polícia: Je to úplný blud

Polícia upozorňuje, na účet "Alexandra Kovacicova Purlantov." Ide pritom o "známu firmu." Žena už raz nepravdivé informácie šírila, za čo sa na ňu zamerali aj policajti a dôjsť malo dokonca aj k blokovaniu účtu zo stranu Facebooku. Vyzerá to však to, že ani to dotyčnú osobu neodradilo a dezinformácie zdieľa znova. "Síce tentoraz bez vlastného komentáru - vďaka čomu môže argumentovať, že ´ja nič, ja som len zdieľala status inej osoby´- nejde o žiadnu poľahčujúcu okolnosť. Ktokoľvek šíriaci čokoľvek preberá zodpovednosť za to, čo verejným spôsobom dáva do obehu," upozorňuje polícia.

Deti s chvostami

Žena tentokrát zdieľa príspevok s informáciou, že v Turecku vystúpili pred kamery traja lekári, ktorí ukázalo fotografie detí narodených vakcinovaným rodičom. "Dieťa s chvostom, dieťa so zvieracou srsťou, dieťa s 3 rukami a 4 nohami, dieťa s jedným okom," uvádza sa v ňom s dodatkom, že vakcína proti koronavírusu je zbraň, ktorá mení gény a spôsobuje genetické mutácie.

Polícia sa rozhodla veci uviesť na pravú mieru. Priznali, že v Turecku síce vystúpila osoba s fotografiou dieťaťa s chvostom, nejde však o žiadneho lekára. Na fotografii je Fatih Erbaka, politik, predseda islamistickej strany a tvrdý odporca očkovania. "Vo svete sa pravidelne vyskytujú prípady, keď sa novorodeniatko narodí s chvostom. Ide samozrejme o defekt, ktorého pôvod vedci doposiaľ nedokázali vysvetliť. Jeho spájania so súčasnou vakcináciou proti Covidu-19 nemá opodstatnenie," uvádzajú.

"Laicky povedané, každý plod má v rannej fáze vývoja "chvost", ktorý zmizne do dvoch mesiacov od oplodnenia, absorbuje sa postupne do časti tela, ktorú poznáme ako kostrč. Ak k tomuto vývoju nedôjde, s "chvostom" sa plod narodí, pričom pre neho nepredstavuje žiadne život ohrozujúce stavy," dodali.

Žiaden nechránený sex

Čo sa však týka hoaxov súvisiacich s rozmnožovaním a vakcínami, tento týždeň toho museli uvádzať na pravú mieru policajti omnoho viac. O "prácu" sa im postarala tiež facebookový profil "Tina Martina", ktorý sa chytil veľmi podobnej témy. Uverejnil totiž status o tom, že na strane 132 sa v informáciách o vakcíne Pfizer/BioNTech udáva, že sa neodporúča nechránený sex po druhej dávke vakcíny. Autor vysvetľuje, že je to kvôli reprodukčnému nebezpečenstvu, a že vakcína môže spôsobiť defekty novorodencov.

Polícia takéto slová označila za úplný blud a žena podľa nich mieša hrušky s jablkami. "Spoločnosť Pfizer nikdy nepovedala, že jej vakcíny proti COVID-19 môžu spôsobiť vrodené chyby novonarodených detí. Ide o blud. V tomto prípade ide o dokument spoločnosti Pfizer, ktorý bol vydaný ešte pred tým, ako vakcína dostala núdzové povolenie od amerických úradov, v ktorom sa uvádza, že osoby, ktoré sa zúčastnili klinických skúšok, by mali prijať opatrenia, aby sa vyhli tehotenstvu," vysvetlili. Dokument sa teda týka klinických skúšok vakcíny a tehotné ženy sú z bezpečnostných dôvodov z klinických skúšok vždy vylúčené.

Jasné slová vedcov a odborníkov

Polícia na podloženie svojich argumentov citovala profesorku medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Johna Hopkinsa Andreu L. Coxovú, ktorá uviedla, že lieky a očkovacie látky sa zvyčajne testujú na mladých zdravých mužoch a ženách, a nie ženách, ktoré sú tehotné. Hneď, ako sa ukáže, že sú bezpečné medzi zdravými dospelými, môžu byť podľa nej lieky a očkovacie látky testované na tehotných ľuďoch, deťoch a zraniteľnejších populáciách.

Na samotných pokynoch spoločnosti Pfizer pre účastníkov klinického skúšania nie je pritom nič neobvyklé. "Takáto formulácia pokynov je celkom typická pre klinické skúšky vakcíny, keď ste opatrní," povedal doktor Arnold Monto, profesor epidemiológie na Fakulte verejného zdravotníctva Univerzity v Michigane.

Okrem toho údaje od vedcov z federálnych centier pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré boli zverejnené minulý týždeň v New England Journal of Medicine, podporili dôkaz, že očkovacia látka proti COVID-19 je bezpečná aj pre tehotné ženy.