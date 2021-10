Vrátili sme sa o rok späť, tvrdia dátoví analytici: Čadca opäť horí, choďte do špitálu a nepíšte blbosti!

ČADCA – Situácia sa opakuje! Aj tak by sa dalo nazvať to, čo sa deje na severe Slovenska. Akoby sme sa vrátili o rok dozadu a všetko zlé zažili opäť. Zlá situácia je najmä v Čadci, ktorá podľa analytikov doslova horí. Dôvod? Slabá zaočkovanosť a to aj napriek silnému premoreniu z druhej vlny. Dátoví analytici tvrdia, že takéto čísla sú zbytočné a ľudí vyzývajú k jednej jedinej veci.

„Ako cez kopirák. Pre niektorých tie grafy robíme zbytočne. Publikujeme graf z roku 2020 - je rok starý. Presne vystihuje situáciu. Je symptomatické, že respiračný vírus zas zasiahol sever Slovenska, zas okresy s multigeneračnými domami, s veľkou mobilitou za prácou aj do zahraničia, s vyšším počtom detí v rodinách,“ upozornili analytici z projektu Dáta bez pátosu.

Archívne VIDEO V desiatkach okresov je vysoká úroveň komunitného šírenia COVIDU: Dôvodom zhoršujúcej sa situácie sú svadby a oslavy

Podľa ich slov mnoho seniorov v tomto regióne sa stalo obeťami koronavírusu. Aj z toho dôvodu by si podľa analytikov ľudia mysleli, že sa z tejto situácie poučili, pretože zažili veľké množstvo hospitalizácií, pohrebov, za krátke obdobie si toho zažili veľa, až prišla možnosť očkovania. Tú však naplno nevyužili.

„Namiesto za vakcínou chodia do regionálnej nemocnice s kašlíkom a bez kyslíka. Čadca a Kysucké Nové Mesto mali za včera 125 a 42 pozitívnych. Ak by také počty malo celé Slovensko, tak dnes hlási NCZI: 7500 pozitívnych. Realita je 2406. Už sme písali, že pozitívnych bude ako dreva a nie je to primárne problém, zvlášť u detí,“ konštatovali analytici a dodali, že Čadca má už vyše 50 pacientov s koronavírusom v nemocnici a 14 z nich sa alebo dusí na JIS-ke, alebo je na umelej pľúcnej ventilácii. Ako upozornili, 50 pacientov z Čadce je na 90-tisícový okres 10-krát viac, ako pacientov v Bratislavskom kraji.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Aj keď ich je rovnako, avšak, vzhľadom na veľkosť je na tom Čadca nieľkonásobne horšie. „V celom kraji. Lebo aj Bratislava má 50 pacientov aj zo Senca a Pezinku a v Malackách sú 4. Ale Bratislavský kraj má mobilitu ako 20 Čadcí a 10 Kysúc, hranice s troma krajinami, školy, fabriky a úrady tak husto ako nikde. 700 tisíc obyvateľov s trvalým pobytom a dochádza sem ďalšieho 1/4 milióna. To je 10 ČADCÍ (slovom: desaťčací),“ vysvetlili svoje obavy.

Podľa ich slov existuje jeden aspekt, ktorý Kysuciam pomáha v boji s koronavírusom a hospitalizáciami. Ten je však mimoriadne smutný. Ako vysvetlili, dnes nemajú100 pacientov v nemocniciach, pretože v druhej vlne z nich 30 percent pochovali a tým pádom nemôžu umrieť druhýkrát. Poukazujú aj na to, že tí, čo už boli nakazení, sa zrejme druhýkrát nenakazia, pretože reinfekcie sú podľa štúdií mimoriadne vzácne. Dodali, že kým v Bratislave je neočkovaných 22 percent seniorov nad 50 rokov, na Kysuciach to je až takmer polovica.

Zdroj: Getty Images

„Celý cirkus, celá pandémia, všetky obmedzenia, správy plné katastrof, reči o tom, že to nezvládame, spory, čo to celé spôsobuje sú len-a-len kvôli tým okresom, ktoré sú postihnuté. Ale nie počtom pozitívnych prípadov. Tých bude ako dreva. Aj v Bratislave je. Ale cirkus je kvôli tým okresom preto, že tam majú plné nemocnice. Je v nich 80% neočkovaných,“ konštatovali.

Poukázali na to, že ak číslam ľudia neveria, tak by sa mali ísť pozrieť do nemocnice a nepísať, že zdravotné sestry vymenili štatistiky očkovaných a neočkovaných, že nemocnice na koronavíruse zarábajú, a preto hlásia veľké množstvo pozitívnych hospitalizovaných pacientov, prípadne, že sprvu pacienti COVID nemali a nakazili ich až na ARO, či to, že testy sa zámerne predávajú už pozitívne, a preto ich hlásia veľa.

Zdroj: Getty Images

„Je nám jedno, čo spravíte, ak máte pod 50 rokov, lebo pravdepodobnosti pracujú aj pre nás a aj pre Vás. Ale ak máte v rodine niekoho nad 50, nad 60 alebo nad 75, tak skúste pouvažovať nad zaočkovaním tohto spoluobčana a vyhnete sa volaniu na 122-ku,“ uviedli s tým, že prvý októbrový týždeň volali v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji záchranku 500-krát a všetkých pacientov prijali, pričom 75 z nich podľa aktuálnych čísel zomrie. Nasledujúci týždeň bude týchto volaní dvojnásobok a za celý október 2500. „Ešte raz: zvláda sa to, aj v postihnutých nemocniciach je kapacita zaplnená na 30-50% (výnimkou je Stará Ľubovňa, kde majú dnes 25 pacientov a maximum bolo v II. vlne 28). Ale je to zbytočné. Je to u starkých ako splavovať bez vesty, ako lyžovať bez zapnutých lyžiarok, ako ísť na motorku bez prilby alebo ako ísť na ľad v balerínach,“ uzavreli.