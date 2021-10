Analytici prekvapili: V tejto SKUPINE je najviac pozitívnych! Odkaz znie jasne, zvládneme to

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Analytici z Dát bez pátosu sa tentokrát pozreli na skupinu detí do 15 rokov. Práve v ich skupine totiž PCR testy odhalia najviac pozitívnych. Napriek tomu to podľa nich nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. Ich odkaz znie jasne: Zvládneme to!