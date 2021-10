Na schválenie ROZPOČTU má koalícia 10 dní: Stále sa nedohodli! Ministri chcú viac, Matovič čaká, čo navrhnú

Včera Matovič predstavil návrh rozpočtu koaličným partnerom na mimoriadnej koaličnej rade. Doplnil, že plánované príjmy rozpočtu na budúci rok sú 20 miliárd eur a ministri si pýtali 6,6 miliardy eur navyše. Koalícia sa stále nedohodla a v rokovaniach bude pokračovať, na schválenie rozpočtu majú čas do 15. októbra.

Chcú viac, no riešenie nemajú

Ministri však podľa neho neprišli s riešením, odkiaľ financie zobrať. "Všetci len chceli navyše rozdávať, ale nikto neprišiel s tým, kde budeme mať vyššie príjmy," povedal Matovič. Daňová brzda, s ktorou prišiel Richard Sulík, s tým momentálne nesúvisí. "Stále čakám, kým sa na Slovensku vyskytne nejaký ekonóm, ktorý by súhlasil s jeho uleteným nápadom. Zatiaľ sa nenašiel," povedal.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Myslím si, že postupne ho to prejde," dodal na tému dlhovej brzdy. Momentálne je ten návrh taký, že nikto nedostane viac ani OĽaNO. "Inak povedané, ten návrh je taký, že nikto nedostane viac. Najmä rezorty OĽANO dostanú ešte výrazne menej. Je to návrh, ktorý je krutý, ale je to stret s realitou. Nemôžeme sa hrať na Ježiška," konštatoval Matovič.

Jednotliví ministri boli podľa jeho slov prekvapení. "Myslím si naivne, že sa spoliehajú na to, že nájdu v podkladoch iných ministerstiev priestor, kde sa dá šetriť," povedal Matovič. Minsitri dostali dáta za všetky rezorty, no podľa ministra financií v dátach nenájdu nič, na čom by sa dalo šetriť. "Tam kde nič nie je, ani čert neberie. Očakávam návrhy, že keď chcú mať navyše, čo navrhujú, kde budeme efektívnejši alebo ktoré ministerstvo si trúfne postaviť sa pred ľudí s tým, že si vypýtajú od ľudí viac," dodal.

Deficit vo výške 4,3 %

"Pravidlá voči Európskej komisii nás zaväzujú, že môžeme predložiť návrh deficitu vo výške 4,3 %. S tým, že na budúci rok by tzv. konsolidačné úsilie bolo nula. To znamená, že nešetríme, ale ani nemíňame navyše. Jediná zmena v rozpočte by bola z dôvodu, že sa zlepší stav ekonomiky, firmám sa lepšie darí a my menej míňame v súvislosti s opatreniami pre ochorenie COVID-19," povedal Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Covidová rezerva

Aj postoj Komisie je podľa neho taký, že na budúci rok voči európskym krajinám nebude vyžadovať šetrenie, aby sa nepribrzdilo ozdravovanie sa ekonomík v rámci EÚ. Ministerstvo financií SR plánuje vytvoriť aj covidovú rezervu 700 miliónov eur. "Tieto výdavky sú štvrtinou voči tomu, čo sme tento rok investovali a čo investujeme v súvislosti s ochorením COVID-19. Je to taká realistická rezerva," povedal Matovič. Dodal, že na koaličnej rade sa budú venovať aj témam ako výdavkové stropy, dlhová brzda alebo dôchodkový zákon.

VIDEO Z plánu obnovy príde čoskoro prvých 822 miliónov eur: Peniaze ako prvé dostanú rezorty zdravotníctva, justície a školstva