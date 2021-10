Dokonalý marketing alebo ďalší vtípek o Matovičovi? FOTO Inzerát na auto po ministrovi pobavil Slovákov

BRATISLAVA – No nekúp to. Ak ste si niekedy v živote kupovali ojazdené auto, zrejme vás zaujímalo, čo bol jeho predošlý majiteľ zač – minimálne preto, aby ste si urobili obraz o tom, ako s vozidlom zaobchádzal. V tomto prípade však o prvom vlastníkovi auta vie celý národ. Bol ním totiž bývalý premiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Aspoň tak to to tvrdí súčasný majiteľ vozidla, ktorý sa auto pokúša predať prostredníctvom internetového inzerátu. Plne pojazdný Seat Inca z roku 2002 svojím stavom zodpovedá veku. Bonusom je ťažné zariadenia a zimné pneumatiky. Servisná knižka však podľa predávajúceho odhaľuje hlavne prominentného prvého majiteľa. "Nie je ním nik iný, ako sám najväčší, prvý a posledný Mgr. Igor M. Ak si zvolíte tento povoz, bude to určite lepšia voľba ako voliť OĽaNO v roku 2020," píše.

Zdroj: Facebook/Zomri

Budúcim majiteľom tiež odkazuje, že sa môžu zmocniť kusu histórie a "pri jazde v takto unikátnom vozidle si predstavovať, že veziete účtovníctvo na povalu, rozobratý tlačiarensky stroj alebo najazdíte s Igorovou mamou viac ako 600 km denne."

Takto sa vraj na pár chvíľ môžu stať samotným Igorom. "Iba v predstavách prosím, dvoch už SR naozaj nezvládne," dodal.

Zdroj: Facebook/Zomri, P.Š.

On sám na aute jazdil viac ako dva roky, teraz chce však túto možnosť prenechať iným. Zberateľom však odkázal, že perspektívnosť investície je mizivá, lebo "z Igora asi druhý Štefánik nebude." Inak ale určite poteší pri stavbe domu či záhradkárčení.