Exprezident Kiska otvorene o tom, ako politici chľastajú: Whisky z dvojdecákov na raňajky, žiadny problém

BRATISLAVA - Bývalý prezident Andrej Kiska napísal knihu, ktorá sa čoskoro dostane do predaja. Ide o fiktívny príbeh, v ktorom však využíva reálne spomienky. Jednou z nich je aj to, koľko dokážu niektorí politici vypiť. Sám bol z toho prekvapený.

Kiska sa o svojej knihe rozhovoril v rannej relácii televízie TA3. O knihe najprv neuvažoval, potom, čo odišiel z politického života rozmýšľal, čobude robiť ďalej. Nápad prišiel až potom, čo vypukla pandémia koronavírusu. Písanie knihy bolo podľa bývalého prezidenta naozaj skvelou činnosťou pre toto obdobie.

Bol som prekvapený, koľko sa pije za zatvorenými dverami

Ide o príbeh boja medzi prezidentom a premiérom. Z histórie Andreja Kisku vieme, že v čase, keď bol prezident, neustále bojoval s vtedajším premiérom Robertom Ficom. Napriek tomu ide o fiktívny príbeh, v ktorom však využíva aj reálne spomienky. Iba ich vsadil do fiktívneho prostredia s fiktívnymi osobami.

Zdroj: Reprofoto TA3

Ako príklad ilustroval to, koľko politici vypijú. "Pre mňa bolo obrovské prekvapenie, aké množstvá alkoholu sa dokážu vypiť za zatvorenými dverami. Skutočne som bol veľmi nemilo prekvapený," povedal Kiska. Na ilustráciu vzal pohár a ukázal do polovice. "Do takého pohára sa naleje toľko koňaku a to sa vypije na ex. A toto sa opakujem niekoľkokrát," povedal. "Neveril som tomu, žeby sa takéto množstvo koňaku takto exovalo," uviedol s tým, že sa to dialo vo večerných hodinách.

Prepletenec fikcie a reality

Ako sám priznal, písať fikciu je oveľa ľahšie. Zdalo by sa mu totiž neslušné, keby menoval konkrétnych politikov pri konkrétnych situáciách. Napríklad ako pri tej s alkoholom. "Keď je to vo fikcii, je to v poriadku, lebo nikto nevie, kto to skutočne vypil alebo nalial. Keby som to opísal konkrétne, tak sú toho plné titulky," uviedol. "Nebolo by to slušné, keby som opísal, čo sa komu podarilo alebo kto koľko pije," dodal.

Zdroj: FB/Andrej Kiska

Ako presne prepletá fikciu s realitou opísal aj na ďalšom príklade. "Popisujem tam mnoho zážitkov, ktoré som zažil, napríklad vjazd auta s prezidentom do davu demonštrantov, kde si chcelo auto spraviť cestu. Zažil som to počas toho, ako som bol prezident, v Brazílii. Tu to popisujem ako celkom v inej krajine pri celkom in ej situácii, ale množstvo zážitkov je reálnych. Celý dej je však fiktívny," uviedol.

Kniha Andreja Kisku sa čoskoro dostane na pulty kníhkupectiev. V relácii priznal, že možno bude pracovať aj na pokračovaní. "Byť prezidentom znamená obetovať svoj život krajine a čeliť tlaku v kritických situáciách. Je to tak v skutočnosti a musí sa s tým vysporiadať aj postava prezidenta v mojej knihe Prezident: dvadsať dní na prežitie. Ak sa chcete dozvedieť, čomu musí čeliť Patrik, ak chce ochrániť svoje súkromie a zároveň zachrániť budúcnosť svojej krajiny, ešte stále máte šancu kúpiť si ju v predpredaji aj s mojím podpisom a s jedným z vás sa stretnem na spoločnom obede," opísal svoju knihu na sociálnej sieti Facebook.