Aké majetky majú verejní funkcionári? Ich priznania uvidíme už čoskoro

BRATISLAVA - Väčšina majetkových priznaní verejných funkcionárov za uplynulý rok by sa mohla zverejniť do konca októbra. Niekoľko ich ešte musí Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií skontrolovať. Situáciu podľa šéfa výboru Borisa Suska (Smer-SD) skomplikoval nie len nárast podaní, ale aj ich oneskorenia. Verí, že v budúcom roku ich už bude možné podávať aj elektronicky. Formulár by mala pripravovať a dodať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) s rezortom investícií a informatizácie.