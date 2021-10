Ekonomická univerzita na nohách! Študenti sa do školy vrátiť nechceli: Rázny krok školy

BRATISLAVA – Do školy v dennej forme chodiť nechceli. Študenti Ekonomickej univerzity Bratislave začali spisovať petíciu, ktorej cieľom bolo zotrvať pri dištančnej forme výučby. Dôvodom je, ako inak, koronavírus, ktorý naberá na sile. Univerzita tak pristúpila k radikálnemu rozhodnutiu.

V petícii študenti a zamestnanci univerzity žiadali, aby sa v zimnom semestri počas tohto akademického roka neuskutočnila prezenčná výučba. Namiesto toho chceli zotrvať pri dištančnej forme. "Medzi hlavné dôvody radíme fakt, že EUBA má väčšinu svojich fakúlt v rámci dvoch hlavných budov. To spôsobuje, že jedno miesto navštevuje 7 416 študentov (podľa údaju z oficiálnej stránky univerzity), pričom nerátame počet zamestnancov. Takéto množstvo osôb na jednom mieste je ohrozujúce zdravie samotných zamestnancov i študentov," argumentovali autori petície.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Poukázali tiež na to, že v prípade prezenčnej výučby prídu študenti z mnohých okresov, ktoré sú v rámci Covid automatu sfarbené tmavšími farbami. "Takéto cestovanie a miešanie okresov zapríčiní vyššiu úroveň nákazy nielen v rámci univerzity, ale i v rámci okresu Bratislava," tvrdia.

Ako problém videli aj to, že nie každý študent či zamestnanec je zaočkovaní proti koronavírusu. Pravidelné testovanie sa na koronavírus, na ktoré je tak mnoho ľudí odkázaných, označili za nákladnú záležitosť.

Zdroj: Getty Images

Problém videli aj v ubytovaní študentov na internátoch, kde sa v rámci izieb a spoločných chodieb môže podľa nich nákaza šíriť oveľa vyšším tempom. "Myslíme si, že univerzita by mala považovať zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé a preto svojim podpisom nesúhlasíme s jej rozhodnutím," uviedli.

Petícia, ktorá bola zverejnená 30. septembra, nazbierala viac ako 2200 podpisov.

Mimoriadne rozhodnutie

Vecou sa muselo mimoriadne zaoberať aj vedenie univerzity. To nakoniec prišlo so správou, ktorá autorov petície musela potešiť. "Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na spoločnom zasadnutí s dekanmi bratislavských fakúlt dňa 4.10.2021 po spoločnej dohode rozhodol, že výučba na 1. a 2 stupni denného štúdia bude od 11. 10. 2021 do 17. 12. 2021 prebiehať výhradne online formou," uviedla dnes nakoniec škola na svojom webe.