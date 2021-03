Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sa spojili so spoločnosťou Stock

Pandémia koronavírusu síce v minulom roku značne ovplyvnila systém vzdelávania, no aj napriek množstvu opatrení sa spoločnosť STOCK Slovensko rozhodla spojiť s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. V uplynulom semestri počas októbra až decembra 2020 si tak prácu na špeciálnom projekte pod vedením známeho výrobcu a distribútora alkoholických nápojov mohli vyskúšať študenti EUBA v rámci svojej odbornej praxe v treťom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia, študijného programu Podnikanie v obchode na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Tím spoločnosti STOCK Slovensko, v zastúpení všetkých kľúčových oddelení – Tomáš Matuška za marketing, Lucia Lunáková za trade marketing, Miroslava Korpa-Ondo za ľudské zdroje, Martin Briak za obchod a Peter Korcsog za financie, zasvätila 16 študentov do praxe v rámci 4 nosných tém – produkt a jeho vývoj, cena a jej tvorba, distribúcia a distribučná stratégia nového produktu a komunikácia nového produktu a aktivity na podporu predaja. Vo všetkých štyroch prípadoch išlo pochopiteľne o veľmi špecifické zameranie na segment alkoholických nápojov, ktorých predajom sa STOCK na Slovensku zaoberá už takmer dve dekády a patrí medzi popredných hráčov na slovenskom trhu. „S pani profesorkou Jarossovou sa nám skvele spolupracovalo“, dodáva Lucia Lunáková, Trade Marketing manažér spoločnosti STOCK Slovensko, „spočiatku sme si neboli istí, čo od spolupráce môžeme očakávať, aj kvôli zmene výučby na dištančnú formu online. Študenti však boli svedomití, ako pri účasti na prednáškach, tak aj pri príprave projektov. Ich kreativita a vedomosti nás veľmi príjemne prekvapili.“

Do portfólia spoločnosti STOCK patrí tiež obľúbený rad vodky Amundsen. A práve v tejto kategórii študenti počas semestra „virtuálne“ vyvíjali nový produkt. Obe zúčastnené strany boli s výsledkom spoločnej práce nadmieru spokojní. Študenti získali cenné skúsenosti a možnosť nazrieť „za oponu“ vývoja produktu. Značka STOCK naopak dostala nezávislý pohľad na to, akou cestou sa v budúcnosti môžu vo svojej výrobe uberať. „Sme veľmi radi, že sa nám napriek pandemickej situácii v našej krajine podarilo spojiť s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Vybraní študenti mali možnosť nahliadnuť do zákulisia procesu vývoja nových produktov a na základe stanoveného zadania a cieľov si mohli vyskúšať, ako celý proces funguje v praxi. Veríme tomu, že spoločná práca prinesie ovocie v podobe nových produktov a riešení, ktoré začleníme do našej výroby. Podobnej spolupráci sa určite nebudeme brániť ani v tomto roku,“ prezradil Tomáš Matuška, Brand manažér spoločnosti STOCK Slovensko.

