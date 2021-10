Blaha označil Lipšica za symbol korupcie: Podľa Fica by mal odísť

Pripomenul tiež, že bol v minulosti odsúdený za zabitie človeka. Vyčítal koalícii, že ho zvolila do funkcie, hoci nemal s prácou prokurátora skúsenosti. Blaha hovorí o politickej vendete. Tvrdí, že Lipšicovou jedinou úlohou je pozatváranie súčasnej opozície. Vyhlásil, že mafiu na Slovensku porazíme až vtedy, keď Lipšic "skončí v base". Dodal, že všetko v živote dosiahol podvodom, napríklad bezpečnostnú previerku či justičné skúšky. Hovoril aj o jeho prepojeniach na médiá.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Koalícii okrem iného vyčítal, že chce "vygumovať" generálneho prokurátora Maroša Žilinku len preto, lebo sa jej nepáčia dve jeho rozhodnutia v súvislosti s využitím paragrafu 363 Trestného poriadku. Namietal plánované zmeny v kompetenciách generálnej a špeciálnej prokuratúry. Andrej Stančík (OĽANO) označil Blahov prejav za reflux a pripomenul viaceré kauzy bývalých vlád. Romana Tabák (OĽANO) hovorila o Blahovi ako o besnom pseudoposlancovi, ktorého politika je založená len na urážaní.

Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský po viacerých podobných faktických poznámkach na Blahovo vystúpenie kolegom pripomenul, že diskutujú o správe o činnosti špeciálnej prokuratúry. Vyzval ich, aby sa vyjadrovali k veci.

Ostré slová Fica

Predseda Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii podobne ako Blaha kritizoval Lipšica. Myslí si, že na upokojenie situácie na Slovensku by mal Lipšic odísť z funkcie. Podľa jeho slov nespĺňa elementárne kritériá na túto pozíciu a so svojimi prokurátormi robí špinavú prácu pre expremiéra Matoviča. "Je výsmechom na stoličke šéfa špeciálnej prokuratúry," podotkol a vyjadril nespokojnosť s jeho pôsobením vo funkcii.

Fico reagoval aj na prepustenie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a bývalého dočasne povereného šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza z väzby. Tvrdí, že voči nim existujú riadne a legálne získané dôkazy, že si vymýšľali obvinenia. "Potvrdilo sa, že títo vyšetrovatelia páchali trestné činy," vyhlásil. Vzhľadom na ich prepustenie sa pýta, ako sa majú cítiť iní, napríklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Podľa Fica sú vo väzbe iba na základe výpovedí udavačov a bez priamych dôkazov.

Zdroj: Topky - Maarty

Nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v tejto súvislosti podčiarkol, že rozhodnutia súdov treba rešpektovať. Hoci po prečítaní si uznesenia o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom si myslel, že rozhodnutie súdu bude iné. Poukázal na to, že Krajský súd v Bratislave v piatok rozhodol len o väzbe a vyšetrovatelia ostávajú obvinení. Počkať preto podľa neho treba na závery vyšetrovania a finálne rozhodnutie.

Korupciu podľa Lipšica nie je možné odhaliť bez spolupracujúcich obvinených

Všetci vieme, že sofistikovanú trestnú činnosť, korupciu či zločinecké skupiny nie je možné odhaliť a odstíhať bez spolupracujúcich obvinených. V pléne Národnej rady (NR) SR to v piatok vyhlásil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Poslanci diskutujú o správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2020. Lipšic tiež skonštatoval, že by očakával reakciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na verejné útoky na prokurátorov.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Lipšic pripomenul, že v prípade zločineckých skupín či korupcie ide o uzavreté skupiny, kde sa nepácha trestná činnosť na verejnosti. Pripomenul aj neustálu kritiku tzv. kajúcnikov. Poslanec Juraj Šeliga (nezaradený) v diskusii takisto povedal, že z inštitútu spolupracujúceho obvineného sa cez slovo kajúcnik stala nadávka. Poznamenal, že roky tento inštitút nikomu neprekážal, keď aj na základe tzv. kajúcnikov boli postavení pred súd napríklad členovia mafie.

Lipšic tiež zdôraznil, že považoval za potrebné, aby spochybňovanie postupov jeho kolegov malo nejakú reakciu. Bol by radšej, ak by si ich zastal Žilinka. Dodal, že teraz sa musia prokurátori brániť sami. Pripomenul, že je prívržencom otvorenej prokuratúry, kde sa rešpektujú rozhodnutia, ale môže sa vo vecnej rovine slobodne diskutovať o rôznych názoroch. Nemyslí si, že by mali mať prokurátori vždy rovnaký názor, aký má generálny prokurátor.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Šeliga zároveň v diskusii ocenil, že počet vybavených vecí na špeciálnej prokuratúre stúpa. Kritizoval, že ÚŠP je finančne a personálne poddimenzovaný. "Špeciálna prokuratúra za 17 rokov svojej činnosti stíha tie najťažšie prípady v tejto krajine," pripomenul s tým, že úradu treba dať viac peňazí, ak chceme, aby trestná činnosť bola stíhaná.