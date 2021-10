Premiér rešpektuje rozhodnutie súdu o prepustení vyšetrovateľov z väzby: Vyjadril sa aj Lipšic

"Ak by sa totiž potvrdili podozrenia, že vyšetrovatelia nepostupujú v súlade so zákonom, bola by to čierna škvrna v našom zápase za očistu spoločnosti od korupcie," uviedol Heger na sociálnej sieti.

Objektívne a poctivé rozhodovanie súdov, ochrana zákonnosti zo strany prokuratúry a profesionálna práca polície sú podľa predsedu vlády absolútne zásadné pre presadzovanie spravodlivosti. "To je jediná cesta k obnove dôvery verejnosti v právny štát," skonštatoval premiér.

Lipšic vníma prepustenie vyšetrovateľov z väzby ako kľúčové rozhodnutie

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic považuje piatkové rozhodnutie krajského súdu, ktorý prepustil z väzby štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), za kľúčové. Potvrdilo sa podľa neho, že boli stíhaní neopodstatnene a žiadneho trestného činu sa nedopustili.

Ako povedal v piatok pre médiá, po rozhodnutí krajského súdu hodnotí trestné stíhanie ešte viac ako snahu zastaviť alebo zabrzdiť rozbehnuté vyšetrovania, ktoré smerujú k najvyšším miestam. "Som rád, že sa zatiaľ táto snaha nepodarila, ale nerobím si ilúzie, že tieto snahy budú pokračovať," dodal. Ďalší postup prokuratúry nechcel komentovať. Verí však, že sa krajská prokuratúra vyjadrí k "zavádzaniu a nepravdám", ktoré uvádzal dozorujúci prokurátor v návrhu na vzatie do väzby.