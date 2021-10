Poslanci Národnej rady naďalej diskutujú o správe o činnosti prokuratúry

V programe 40. schôdze majú ešte poslanci prebrať správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020, ako aj ďalšie informačné správy. Čaká ich tiež viacero noviel z dielne koaličných poslancov či nezaradených poslancov.

Plénum má tiež ešte prebrať návrhy vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), medzi nimi aj novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Koaliční poslanci navrhujú posilniť vplyv ministra pri výbere prezidenta PZ

Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru (PZ) a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) by sa mohli posilniť. Verejné vypočutia pred výborom by mali mať po novom iba konzultačný charakter. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie by mohlo byť možné aj bez udania dôvodu. Koaliční poslanci to navrhujú v novele zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorú predložili do parlamentu.

„Predkladaná právna úprava v súlade s programovým vyhlásením posilňuje ingerenciu (vplyv, poznámka) ministra vnútra pri vymenúvaní, ako aj odvolávaní prezidenta Policajného zboru,“ vysvetľujú predkladatelia. Zrušiť sa má „do určitej miery záväzné“ odporúčanie výsledku verejného vypočutia v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore pre vymenovanie kandidáta ministrom vnútra na funkciu prezidenta Policajného zboru, ako aj záväzné odporúčanie pri odvolaní policajného prezidenta na základe aspoň trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých členov výboru. Minister by tak nebol pri výbere viazaný závermi výboru. Týkať sa to má aj výberu riaditeľa ÚIS.

Cieľom verejného vypočutia má byť prezentácia kandidátov predložených ministrom vnútra na dané funkcie pred poslancami NR SR a verejnosťou. Kandidát na policajného prezidenta, ale aj kandidát na riaditeľa inšpekcie ho absolvujú ešte pred vymenovaním ministrom, respektíve vládou SR. Kandidátom na funkciu prezidenta Policajného zboru či riaditeľa inšpekcie podľa navrhovanej úpravy by mohol byť aj bývalý príslušník Policajného zboru, ak spĺňa návrhom zákona stanovené podmienky. Funkčné obdobia by viac nemuseli byť obmedzené.

Podľa súčasného zákona vymenúva policajného prezidenta minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Rovnaký postup je aj pri riaditeľovi inšpekcie, ktorého však vymenúva na návrh ministra vnútra vláda.