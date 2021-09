Benčíkovi pretiekol pohár trpezlivosti: Veľký krok proti uhríkovcom, Suja ho nazval vrahom, obrátil sa na výbor!

"Odmietam, aby ma ktokoľvek nazýval vrahom a aby hovoril, že kvôli tomu, že ja zverejním niekoho na facebooku, že som zodpovedný, ak je nedajbože zavraždený,“ povedal ešte prednedávnom poslanec Benčík, ktorý sa na túto tému rozhovoril viac v podcaste SaS. Naráža hlavne na poslancov od Kotlebu a jeho odídencov.

"Nemám ich rád, lebo zastupujú myšlienky, ktoré sú mi absolútne cudzie. Dva totalitné systémy Slovensko už zažilo. Ani s jedným nie je moja rodina stotožnená," hovorí v podcaste Benčík, ktorý naráža na doby fašizmu a komunizmu.

"Ten režim si logicky nemôžem pamätať, ale, napriek tomu, môj otec sa zúčastnil SNP na vlastnú päsť, rovnako sa ho zúčastnil aj otec mojej manželky, ktorý skončil v koncentračnom tábore v Rakúsku," dodáva Benčík.

Musel si zvyknúť

"Pocity nie sú najpríjemnejšie, ale človek si zvykne aj na šibenicu, takže ja som si musel zvyknúť aj na nich," narážal poslanec Benčík na skupinu poslancov od tábora ĽSNS a Republiky. "Oni zásadne prechádzajú do osobnej roviny a tie útoky sú často veľmi nechutné. Stále sa tam opakuje to slovo "eštebák" či "udavač". Dostávajú tým do povedomia svojich priaznivcov a stavajú to ako fakt, hoci je to absolútny nezmysel," bráni sa Benčík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Oni sú názorovo nekonzistentná skupina, aj keď sa o nich hovorí ako o krajnej pravici, no paradoxne väčšina tých ľudí je orientovaná ľavicovo. Sú to niečo ako tí páni v Nemecku - národní socialisti a nacionalisti. Je tam veľa nostalgických obdivovateľov bývalého režimu až po tých neonacisticky zmýšľajúcich ľudí," charakterizuje svojich kolegov Benčík.

Suja ho nazval vrahom, Benčík podal podnet na výbor

V rámci poslancov si posvietil na jedného, ktorý z nich vyčnieva a má dokonca aj titul a v rozprave ho nazval vrahom. "Je to také zvláštne, lebo som nebol ani v rozprave a nemal som ani faktickú poznámku, bolo nás tam v celej sále asi sedem alebo osem. Najskôr rozprával, potom pozeral na mňa a neodolal tomu, aby ma označil za udavača. Neskôr to označenie za vraha už bol pre mňa aj tak plný pohár trpezlivosti a preto som dal podanie na mandátový a imunitný výbor," povedal Benčík.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar