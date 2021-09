VIDEO Mimoparlamentní lídri reagujú na prejav prezidentky: Kritizujú ochrannú ruku nad vládou

VIDEO Reakcia Danka na prejav prezidentky:

Danko má výhrady

Šéf národniarov dokonca natočil video, kde na kameru hovorí o svojich pocitoch po tomto prejave. "Ak ste čakali jasný a múdry prejav prezidentky, asi ostanete sklamaní," hovorí hneď v začiatku reakčného video predseda SNS. Podľa neho prezidentka alibistickým štýlom spomenula niektoré problémy a vraj "pohladkala po hlave Budaja" (Ján Budaj, minister životného prostredia, pozn. red.). "Na záver sa ešte rozčúlila, že spoločnosť je vulgárna," dodal Danko.

Čo minister - to učeň

Spomenul aj to, že v Národnej rade ju čakal predseda parlamentu, ktorý mal podľa Danka blízko k bývalému bratislavskému podsvetiu a vekslákom. "Pani prezidentka, to ste predtým nevideli?" pýta sa rétoricky Danko. Kritizuje Čaputovú aj za to, že aj jej kampaň bola polarizačná a vraj tiež môže sama za to, ako vyzerá spoločnosť. "Mali ste povedať, že Heger nezvláda riadenie štátu, že Remišová nevie nič o informačných technológiách ... a mohol by som pokračovať. Čo minister - to učeň. Ani jeden z nich nebol pripravený na takúto funkciu," pokračuje Danko.

Zdroj: Facebook/Andrej Danko

Občanom sa otočila chrbtom, tvrdí Belousovová

Už oveľa tvrdšia bola bývalá členka SNS a v súčasnosti politička na voľnej nohe Anna Belousovová. "Ale asi nič iné sme od nej ani nečakali. Jednoducho sa občanom a ich problémom otočila chrbtom. Z toho, čo v parlamente precítene prečítala, bolo jasné, za koho kope! Aj keď sa snažila tváriť akože, ona je nadstranícka. Nie je, nebola a nebude," kopla si Belousovová.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Svojím vystupením podľa nej vraj Čaputová "potvrdila, že drží ochrannú ruku nad súčasnou vládou neschopných diletantov, ktorí už druhý rok likvidujú Slovensko a vedú ho ku krachu". "Za súčasnú kritickú situáciu Slovenska nesie leví podiel viny táto neschopná koalícia politických dobrodruhov a diletantov! To však pani prezidentka nikdy nepovie, lebo táto vláda vyhovuje jej zahraničným tútorom a tým pádom aj jej," volí ostrý slovník v statuse Belousovová.

"Ak by totiž pani prezidentke aspoň trochu záležalo na Slovensku a jeho obyvateľoch, musela by vidieť, že nielen táto vláda, ale aj celá politická reprezentácia nie je schopná ani odborne, ani morálne, či politicky viesť Slovensko ku prosperite a logicky by mala parlament vyzvať k rokovaniam o vytvorení vlády odborníkov. To by sa očakávalo od štátnika na poste prezidenta SR," uzavrela Belousovová.

VIDEO Celý prejav prezidentky: