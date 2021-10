Belousovová opäť UDRELA! Šudík to po slovách o legalizácii prostitúcie schytal, svini sa len o kukurici sníva!

archívne video

Šudík sa o svojom pláne rozhovoril pre portál TV JOJ Noviny Plus, kde povedal, že každý vie o nelegálnej prostitúcii a aký je to problém, no nikto ho vraj nerieši. "Keby sme prostitúciu zlegalizovali, prinieslo by to financie do nášho štátneho rozpočtu. V súčasnosti sa sex-biznis odhaduje na približne 90 až 100 miliónov eur ročne, čo by nám ročne vedelo priniesť aj 20 miliónov eur,“ povedal Šudík za OĽaNO.

Zdroj: NR SR

Svini sa len o kukurici sníva, posmieva sa z poslanca Belousovová

Na tieto a ďalšie Šudikové slová o nápade legálnej prostitúcie už reagovala aj niekdajšia prvá dáma SNS Anna Belousovová, ktorá v týchto dňoch doslová perlí so svojími statusmi. Nenechala si újsť ani Šudikovu iniciatívu a okamžite mu to dala vyžrať. "Ajhľa , kde sú najväčšie daňové úniky! Alebo svini sa len o kukurici sníva?" okomentovala Šudíkov nápad známa expolitička.

Zdroj: Facebook/Anna Belousovová

A čo politické prostitútky?

Nebolo to však neposledy, kedy sa Belousovová k téme vyjadrila. Netrvalo teda dlho a prišiel ďalší status. “OĽaNO chce zdaňovať prostitútky. Mám otázku: Týka sa to aj politických prostitútok?” položila ironickú otázku Belousovová.

Zdroj: TASR - Martin Baumann