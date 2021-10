Ficov tromf môže byť spolupráca s Dankom: Politológ šéfa SNS varuje, ten hovorí, že ešte nevie, čo bude

BRATISLAVA - Je ich spojenectvo po voľbách prirodzené a očakávané, alebo nie je? Presne to je otázka na opozičný Smer a mimoparlamentnú SNS, ktorú vedie Andrej Danko ako bývalý predseda parlamentu. Práve ten sa o Smere v poslednej dobe vyjadruje pochvalne a dokonca podporil aj protesty. Práve SNS je totiž jednou z možných strán, ktorá by v prípade prekročenia 5-percentného kvóra vedela spolupracovať so Smerom.

Práve Danko je politikom, ktorý sa môže v prípade spolupráce so Smerom javiť ako prijateľnejšia alternatíva ako Hlas-SD. Práve stranu Petra Pellegriniho už neraz totiž kritizoval sám Robert Fico, ale aj Danko, ktorému zjavne prekáža väčšia liberálnosť prístupu Pellegriniho politiky. Ten sa dokonca v týchto dňoch ku možnej koalícii so Smerom vyjadril aj v konšpiračnom médiu Infovojna.

Neviem, čo bude, skonštatoval Danko

Ten bol uprostred rozhlasovej relácie konfrontovaný s otázkou, či si vie predstaviť možnú spoluprácu so Smerom. "Koalície pred voľbami sa môžu tvoriť, nie je to na Slovensku vylúčené. Najbližšiu spoluprácu máme so Smerom. Myslím si, že tento idiotizmus na Slovensku bude treba zastaviť možno aj vo veľkej koalícii pred voľbami. Ja neviem, čo bude. Monžo Smer bude chcieť, možno nebude chcieť," pripustil vo vysielaní obe možnosti Danko.

Nateraz nie je jasné, či budú Smer-SSD a SNS spolupracovať až na takej podobnej úrovni ako Progresívne Slovensko a Spolu-OD, no isté je len jedno - ak by sa to stalo, potrebovali by viac ako sedem percent, aby sa vôbec objavili v parlamente.

Spolupráca so Smerom sa Dankovi nemusí vyplatiť, tvrdí politológ

Na tému tejto spolupráce sme sa rozprávali aj s politológom Radoslavom Štefančíkom. Ten pripomína, že Smer kedysi demontoval konkurenciu na ľavicovom poli tak, aby vo voľbách nemusel s nikým súťažiť. Viaceré strany sa pritom následkom takejto spolupráce už viac v parlamente neocitli a SNS nie je výnimkou. "Dnes sa Smer hodnotovo posúva z demokratického stredu k ideovému kraju, je konkurentom nielen pre nacionalistov, ale aj pre extrémistov, je preto pochopiteľné, že pokukuje aj po tvrdom jadre voličov SNS. Andrejovi Dankovi by spolupráca so Smerom pomohla pri vstupe do parlamentu, pretože s ním na čele sa SNS do parlamentu už nedostane. Andrej Danko by tak ale obetoval budúcnosť strany, aby mohol uspokojiť vlastné osobné ambície," píše Štefančík.

Otázka je však aj v prípade spolupráce ďalších strán. "Ak Pellegriniho strana vyhrá budúce voľby, Fico bude prvý klopať na dvere centrály Hlasu. Fico by veľmi chcel, aby ten, čo bude klopať na dvere, bol Pellegrini, preto sa bude snažiť nielen o voličov SNS, ale aj menších krajne pravicových strán," uzavrel politológ.

Majú to v DNA, hovorí ďalší odborník

Spolupráca s SNS je podľa ďalšieho politológa Michala Cirnera v DNA strany Smer. "V prvej vláde Roberta Fica bola SNS súčasťou koalície a potom aj v tretej vláde Roberta Fica a Pellegriniho vláde, keď bol Pellegrini ešte súčasťou Smeru. Napriek tomu, že ideovo by si tieto strany nemali byť príliš blízke, pretože SNS bola nacionalistická, respektíve sa považovala/považuje za konzervatívnu pravicovú stranu a Smer sa považoval/považuje za sociálnu demokraciu, sú si blízke mentálne, a to štýlom robenia politiky a častokrát sú si aj názorovo blízki, pretože deklarované hodnotové orientácie sú častokrát iba naoko a v skutočnosti medzi oboma politickými subjektmi panuje v mnohom zhoda, respektíve politiku riešia pragmaticky," analyzuje politické smerovanie strán Cirner.

Andrej Danko a jeho SNS sú podľa Cirnera oveľa prirodzenejším spojencom pre súčasný Smer, ktorý sa okrem tradičného populizmu vracia aj k nacionalizmu, konzervativizmu v kultúrno-etických otázkach a do istej miery sa štylizuje aj ako protestná politická strana. "Zároveň, s Dankom sa Fico dohodne rýchlejšie ako s Pellegrinim, s ktorým ich spája akurát niekedy viac a niekedy menej viditeľné nepriateľstvo," uzavrel.