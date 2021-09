PRVÉ REAKCIE na správu prezidentky: Podľa Kollára by si jej slová mali vziať k srdcu všetci

SaS hovorí o vyváženej správe

Podľa SaS bola správa, ktorú preniesla prezidentka Čaputová vyvážená. "Nastavila však kritické zrkadlo nielen vláde, ale aj poslancom," hovorí predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Tá tiež ocenila, že sa prezidentka dotkla aj životného prostredia a biodiverzity.

Prezidentka plne podporila vládu, tvrdí Fico

Na správu reagoval aj opozičný líder Smeru-SD Robert Fico. Podľa neho Čaputová v plnom rozsahu podporila vládnu koalíciu, pretože vraj nespomenula, kto môže za posledné najhoršie výsledky Slovenska aj v prípade pandémie, čím mal na mysli aktuálnu vládu Hegera. Ficovi tiež prekáža, že prezidentka vraj úplne obišla tému stavu verejných financií, na čo vraj neupozorňuje Smer, ale ostatné, nezávislé inštitúcie. "Pani prezidentka nepovedala nič, pani prezidentka je členom vládnej koalície," uzavrel Fico.

Krajniak ocenil Čaputovej zastanie sa nezaočkovaných ľudí

Jedným z prvých, kto na slová hlavy štátu reagoval, bol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý oceňuje prezidentkino pochopenie pre ľudí, ktorí sa nechcú nechať zaočkovať. "Myslím si, že neočkovaní ľudia nesmú byť občanmi druhej kategórie a očkovanie nemá byť povinné," tvrdí minister.

Kollár upriamil pozornosť na koaličnú zmluvu

Predseda parlamentu sa prakticky okamžite po odprevadení hlavy štátu z pléna stretol s niekoľkými novinármi, ktorým povedal, že aj on si "doniesol uši" a v lavici hlavu štátu pozorne počúval. Hneď po jej vystúpení sa ale vrátil k téme jeho vecí, ktoré dal do koaličnej zmluvy. Narážal tým na nájomné byty, 363 či exekučnú amnesiu. Zároveň si nemyslí, že by súčasná politická kultúra bola na takom dne, ako to opisovala prezidentka a že to tu už bolo aj "horšie", no jedným dychom dodal, že nie sme na úrovni Nemecka či Francúzska. "Každý by si mal vstúpiť do svedomia, aj ja," uznal Kollár.

Pellegrini hovoril o zaočkovaných ľuďoch

Peter Pellegrini si ako stále nezaočkovaný politik z Čaputovej prejavu odniesol aj to, aby medzi sebou zaočkovaní a nezaočkovaní ľudia nebojovali pre rôzne príčiny.

