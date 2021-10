Ministerka Kolíková to poriadne schytala za súdnu mapu: Pustil sa do nej bývalý kolega, drsná kritika

Meravý pritom sám priznáva, že doteraz reforme súdnej mapy nevenoval detailnú pozornosť. Všetko sa však zmenilo potom, ako reforma začala vyvolávať rozpory medzi koaličnými partnermi a aj v odbornej verejnosti.

"Dal som si tú námahu a napriek chrípke som si preštudoval najnovšiu komparatívnu analýzu Európskej komisie pre efektívnosť justície (CEPEJ) z roku 2020, ako aj o niečo staršiu analýzu OECD z roku 2013. V roku 2011 som ako analytik na MSSR za ministerky Lucie Žitňanskej pracoval so súdnymi štatistikami, takže v tejto oblasti nie som úplne nekompetentný," tvrdí.

Ako na prvé sa pozrel na zlučovanie okresných súdov v menších mestách. To by podľa neho dávalo zmysel ak by ich prílišná rozdrobenosť viedla k neefektivite. "Podľa analýzy CEPEJ však na Slovensku počet okresných súdov nie je problémom, rovnako nie je problémom ani ich celková vyťaženosť. Naopak, počet prvostupňových súdov v prepočte na 100-tisíc obyvateľov je na Slovensku relatívne nízky, dosahuje hodnotu iba 1,2," uviedol.

Dodal, že pre porovnanie rovnaké číslo dosahuje Nemecko. "V Česku je to 0,8, v Maďarsku 1,4, v Rakúsku 1,7, vo Francúzsku 2,4 a vo Švajčiarsku 4,1. Na Slovensku máme dnes 54 okresných súdov a 8 krajských súdov. V Rakúsku, ktorého súdnictvo má vynikajúcu povesť, je 116 okresných súdov, 20 krajinských súdov a 4 vrchné krajinské súdy. Takže tých súdov dnes nemáme na Slovensku v porovnaní s inými krajinami nijako extrémne veľa. Skôr naopak," myslí si.

Riadny galimatiáš

Zameral sa aj na otázku vyťaženosti okresných súdov. Tvrdí pritom, že v civilnej, obchodnej a trestnoprávnej agende sa prvostupňové súdy na Slovensku nijako nevymykajú európskemu mediánu, či už ide o nápad vecí, vybavovanie vecí alebo dĺžku konaní. "S výnimkou zlučovania súdov v Bratislave a Košiciach, ktoré vyzerá byť zmysluplné, nevidím dôvod, prečo by sme mali na Slovensku zlučovať, rušiť a premiestňovať okresné súdy," uviedol.

Navrhnutá radikálna reorganizácia súdnictva podľa neho zbytočne rozdeľuje spoločnosť, ale viedla by aj k narušeniu práce súdov a sudcov a k zhoršeniu dostupnosti súdov pre ľudí regiónoch. "Akým spôsobom sa majú touto reorganizáciou „pretrhať väzby“, mi vonkoncom nie je jasné. Chceme snáď povedať, že mafián nevie používať auto a telefón?," pýta sa.

"Návrh na spájanie krajských súdov do súdov odvolacích na mňa pôsobí podobným dojmom ako spájanie okresných súdov: ako riadny galimatiáš. Pokiaľ chceme skracovať celkovú dĺžku súdnych konaní, tak na základe čísel by som odporúčal skôr prehodnotiť možnosti odvolania sa na druhostupňový súd. Takýmto spôsobom totiž podľa analýz OECD na Slovensku končí extrémne vysoké percento súdnych prípadov na prvostupňových súdoch," uzavrel.

Námietky majú odborári aj Boris Kollár

Reforma súdnej mapy predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Počíta ntiež so vznikom troch správnych súdov.

Zmeny v súdnej mapy z dielne ministerky Márie Kolíkovej sa však stretávajú s výrazným nesúhlasom. Minulý týždeň proti nej protestovali priamo pred ministerstvom aj členovia Základnej organizácie Odborového zväzu zamestnancov justície pri Krajskom súde v Bratislave, ktorí požadujú zachovanie súčasného stavu.

Okrem toho sa stala tiež ďalším polienkom do ohňa v už aj tak napätej atmosfére v koalícii. Predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár ju v aktuálnej podobe odmieta podporiť. A to dokonca aj za cenu odchodu z koalície.