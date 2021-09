POROVNANIE Na východe sa plnia nemocnice, západ je v pohode: Dôležitý rozdiel!

Zatiaľ, čo v Dunajskej Strede je v nemocnici jeden pacient, v Komárne traja, v Bratislavskom kraji dokopy 25 a v Malackách napríklad žiaden, tak na opačnom konci republiky sú čísla podstatne vyššie. Michalovce hlásia 20 pacientov, Košice 58, Prešov 37 a Snina 8. Analytici upozornili, že Čadca, ktorá je podobne malé mesto, ako spomínaná Snina, má pacientov 14 a ich počet rýchlo rastie.

Rozdiely v počtoch infikovaných po krajoch pritom paradoxne až tak veľké nie sú. "Sú dvojnásobkom v incidencii PCR 7 dní na 100 tisíc: Bratislava 75, Trnava 100, Žilina 167, Košice 137, Prešov 127," uviedli analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Odpoveď na otázku, prečo sú na západe nemocnice relatívne prázdne, zatiaľ čo na východe sa začínajú plniť, dáva pohľad na mieru zaočkovanosti v jednotlivých okresoch Slovenska.

Poukázali na to, že v Čadci je viac ako 50 percent nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov a v Kysuckom Novom meste, Starej Ľubovni či Michalovciach platí to isté. "Ak máte vo svojej lodi 2x toľko neplavcov ako kamoš vo vedľajšej lodi a idete na pereje, tak by sa Vám hodil parťák plavčík. Ale už ste na vode a nikto Vám nepomôže. Ak sa spolieha niekto, že na Východe a na Severe Slovenska (neskôr na Gemeri) je dvakrát toľko sanitiek a doktorov a postelí na infekčnom, tak to má zle. Skôr ich je tam menej ako v Bratislave a v Trnave," dodali.

Zdroj: Getty Images

"V Bratislave a v Dunajskej Strede je nezaočkovaných (nad 50 rokov) len 25 percent. Podobne je na tom v Bratislavskom kraji aj Pezinok a Senec. Je to polovička z toho, čo je na severe a na východe. Alebo: Na Východe a Severe je 2x viac neZaočkovaných, ako v Bratislave," doplnili pre porovnanie.

Dodali tiež, že asi 10 percent pacientov zomiera. "Nie je to veľa, za posledných 7 dní asi 26, ale z Malaciek a Pezinka nebudú. Sledovali by sme ten Východ a Čadcu/Martin/Ružomberok," poukázali.

Ako dnes uviedol rezort zdravotníctva, v nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 496 pacientov, pričom potvrdené ochorenie má 396 ľudí. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 83,02 percent ľudí. Na JIS je 54 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 45 osôb.