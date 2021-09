Veľká ŠTÚDIA premorenosti Slovenska: Zapojí sa takmer 5000 ľudí! COVID automat sa môže meniť

BRATISLAVA - Tretia vlna sa rozbieha a čoskoro by mal podľa odborníkov prísť jej vrchol. Vieme, koľko máme zaočkovaných ľudí a denne čítame štatistiky pozitívne testovaných ľudí. Aká je však reálna premorenosť obyvateľstva? Ministerstvo zdravotníctva chystá veľkú štúdiu.

O tom, že sa chystá štúdia premorenosti, hovoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už začiatkom septembra. Práve v týchto týždňov sa má štúdia na tisíckach dobrovoľníkov vo vybraných okresoch realizovať.

Veľká štúdia premorenosti

Štúdia sa už začala realizovať v septembri. "Sérioepidemiologická štúdia na prítomnosť protilátok voči SARS- CoV-2 bude realizovaná v mesiacoch september a október 2021. To znamená, že sa už začala realizovať," uviedol pre Topky komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

"Vytypovali sme oblasti, ktoré majú väčšiu alebo menšiu zaočkovanosť a budeme u ľudí zaočkovaných aj nezaočkovaných robiť testy na prítomnosť protilátok a zjednotíme mapu Slovenska takým spôsobom, že uvidíme premorenosť," povedal začiatkom septembra minister Lengvarský.

Zapojí sa takmer 5000 ľudí

Na šúdii sa spolu s odborníkmi z rezortu zdravotníctva podieľajú ústavy epidemiológie lekárskych fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vyhodnotenie dát a laboratórnu diagnostiku potom zrealizuje Biomedicínske centrum SAV. "Odber vykonávajú zdravotnícki pracovníci a študenti všeobecného alebo zubného lekárstva (4. - 6.ročník) tzv. ELISA metódou, teda odberom krvi z prsta," informoval rezort.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do štúdie sa zapoja stovky Slovákov. "Zapojených bude spolu 4800 občanov. Primárne pôjde o vekovú štruktúru 12 a viac rokov," uviedol pre Topky rezort. Sérioepidemiologická štúdia na prítomnosť protilátok voči koronavírusu sa bude realizovať v regiónoch Bratislava, Komárno, Považská Bystrica, Čadca, Košice, Košice Okolie, Lučenec a Kežmarok.

Otestujú ľudí z ôsmich regiónov

Z Bratislavy sa zapojí 900 participantov, z Komárna, Považskej Bystrice, Kežmarku a Čadce po 600 participantov a z Košíc, Košíc Okolia a Lučenca po 300. Výsledky budú známe po ukončení realizácie štúdie a rezort o nich bude verejnosť informovať. Presný dátum však zatiaľ nie je jasný.

Aký bude táto štúdiu vplyv na tretiu vlnu či zmenu COVID automatu?

Výsledky štúdie by mali následne vplývať aj na úpravu COVID automatu a mali by ponúknuť pohľad na to, ako sme na tom s imunitou. "Jej vplyv na tvorbu COVID automatu bude záležať práve od výsledkov, ktoré štúdia prinesie. Cieľom štúdie je detekcia protilátok voči vírusu SARS-CoV-2, ktorá umožní odhadnúť proporciu obyvateľov vybraných regiónov Slovenska imúnnych voči ochoreniu Covid-19 na základe jeho prekonania," uviedol rezort.

Tieto zistenia spolu s doplnením údajov o zaočkovanosti umožnia optimalizovať stratégiu testovania a epidemiologického monitorovania prostredia vo vzťahu k riziku expozície infekcii vírusom SARS-CoV-2 novými, rýchlo sa šíriacimi variantmi vírusu. To následne pomôže pri strategickom rozhodovaní a voľbe vhodných opatrení pri tlmení šírenia COVID-19 v najbližšom období, najmä s dôrazom na reálny stav a možné hrozby pre vybrané skupiny obyvateľstva.