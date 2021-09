Fajčiari si siahnu hlbšie do vrecka: Zdražovanie neminie ani bezdymové a elektronické cigarety, tu je dôvod!

Podľa Európskej komisie je hlavným dôvodom zvýšenia spotrebných daní tabakových výrobkov je fakt, že na fajčenie je jedným z hlavných rizikových faktorov úmrtí na rakovinu. Podľa štatistík na ňu v dôsledku fajčenia zomrie ročne až 700-tisíc ľudí. Zvýšenie spotrebných daní by sa tak netýkalo len dymových cigariet, ale aj tých bezdymových, tzv. alternatívnych cigariet. Európska komisia týmto krokom chce dosiahnuť, aby cigarety boli horšie dostupné pre mladých ľudí. V Pláne boja proti rakovine si členovia komisie dali za cieľ, aby do roku 2030 fajčilo iba 5 percent Európanov.

Zdroj: Getty Images

Nateraz však nie je známe, o koľko by sa mali spotrebné dane za tabakové výrobky zvýšiť.Tým pádom nie je známe ani to, o koľko bude krabička cigariet drahšia oproti súčasnému roku. Pritom od začiatku roka zdražela jedna krabička v priemere o 40 centov. Je však jasné, že sa novinky dotknú aj slovenských spotrebiteľov. Avšak, Európska komisia sa chce dotknúť aj ďalšej sféry – a tou sú príchute cigariet. A to pri všetkých cigaretách a nikotínových výrobkoch. Tento zákaz, ktorý v súčasnosti platí len pre klasické cigarety, by sa po novom mal dotknúť aj alternatívnych foriem tabakových výrobkov, ako sú bezdymové a elektronické cigarety.

Zdroj: thinkstock.com

Okrem klasických cigariet však ľudia vo veľkom využívajú aj alternatívne formy fajčenia, ako sú napríklad elektronické či bezdymové cigarety. Novinky by sa však mali dotknúť aj tejto sféry, spolu s nikotínovými náplasťami a žuvačkami. Podľa komisie je nikotín toxická látka a neexistuje množstvo, ktoré by sa pri jeho spotrebe dalo nazvať bezpečným.

V súčasnosti majú podľa portálu taxfoundation najvyššie spotrebné dane v Európe Íri, a to 8,42 eur. Nasledujú Francúzi, ktorí zaplatia na dani 6,61 eura, tí sú však aj najväčšími spotrebiteľmi pašovaných cigariet (23,1 percenta). Priemer Európskej únie je 3,34 eur. Najmenej platia Bulhari (1,81 eura) a Poľsko (2,08 eura).

Zdroj: taxfoundation.org

Európska komisia však pri návrhu naráža na problém, a to dokonca z vlastných radov. Niektorí členovia osobitného výboru pre boj proti rakovine, tzv. BECA však nesúhlasia s tým, aby boli rovnaká výška dane pre všetkých. Naopak, chcú, aby boli alternatívne formy fajčenia, ktoré sú menej škodlivé, menej zaťažené spotrebnými daňami. Opierajú sa pritom o skúsenosti z Japonska či Veľkej Británie. Totižto, je vedecky dokázané, že na fajčení je najnebezpečnejšie spaľovanie tabaku. A ak sa niektoré alternatívne formy tomuto procesu vyhýbajú, mali by mať aj nižšie spotrebné dane, pretože pre ľudské zdravie predstavujú oveľa nižšie nebezpečenstvo. Ako to však dopadne, ešte nie je známe. Finálny verdikt by sa mali fajčiari dozvedieť začiatkom decembra tohto roku.