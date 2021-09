Lekári sa boja najhoršieho: Delta po pápežovej návšteve udrela naplno, infikovaný je aj arcibiskup!

Pápež František navštívil Slovensko od nedele 12. septembra do stredy 15. septembra. Počas návštevy sa stretol s viacerými skupinami – židovskou a rómskou komunitou, s mladými, štátnikmi, odslúžil aj omšu v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej panny Márie, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50-tisíc ľudí.

Archívne VIDEO Svätá omša pápeža Františka v Šaštíne

Lekári, analytici a odborníci upozorňovali na to, že už prvý týždeň od návštevy pápeža bude zlomový, čo sa týka nárastu pozitívne testovaných ľudí a hospitalizácii. Nemýlili sa a tento stav už je tu. V nemocniciach pribúda čoraz viac pacientov s ťažkým COVIDom, laboratória denne odhalia stovky nakazených. Nákaza však neobchádza ani predstaviteľov cirkvi – od návštevy pápeža sa nakazil aj prvý predstaviteľ cirkvi – konkrétne prešovský arcibiskup Ján Babjak.

Zdroj: SITA / Viktor Zamborský

Arcibiskup je našťastie zaočkovaný a má len mierny priebeh ochorenia, v súčasnosti je v domácej karanténe. Nákazu Babjakovi odhalili PCR test, ktorý mu robili v sobotu. Dôvodom testovania bolo, že bol v kontakte s pozitívne testovaným biskupom z Grécka, s ktorým bol na stretnutí s pápežom v Budapešti a v utorok 14. septembra v Prešove. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako dodali, Konferencia biskupov Slovenska potvrdila, že Babjak bol pozitívne testovaný, nekomentovali však, koľko takýchto prípadov pozitívne testovaných duchovných v skutočnosti je.

Nateraz je otázne, či bude musieť byť v karanténe aj samotný pápež František. „Všetkých zo skupiny Konferencie biskupov Slovenska, ktorí mohli byť v kontakte s Mons. Babjakom, sme informovali o výskyte pozitívneho prípadu. Prosíme, aby ľudia boli pozorní na bežné prechladnutie, ktoré prichádza pri zmene počasia, pretože príznaky pri covide môžu byť podobné," uviedol hovorca KBS Martin Kramara.

Zdroj: SITA / Viktor Zamborský

Sabaka: A je to tu

O tom, že situácia sa zlomila a čakanie na jesennú vlnu delta variantu koronavírusu skončilo, informoval na sociálnej sieti aj infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka. „Pacienti nám pribúdajú. V Bratislave zatiaľ nie tak rýchlo, ako inde ale pribudajú. Ráno som začal prekladom pacienta na JIS. Čerstvý 70-tnik, diabetik a neočkovaný. V liečbe má všetko o čom vieme, že pomáha (a ešte aj to o čom aspoň dúfame, že pomáha),“ uviedol Sabaka s tým, že pacient potrebuje vysokoprietokový kyslík, ktorý mu lekári v nemocnici dávajú naplno a veria, že to bude stačiť.

Zdroj: FB / Peter Sabaka

V opačnom prípade budú musieť pacienta pripojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Sabaka však poukázal na to, že prežíva deja-vú zo septembra minulého roku, V súčasnosti majú na COVID oddelení 12 pacientov od 30 do 85 rokov, teda mladých, aj tých rizikových, pričom očkovaní sú len dvaja. A práve tí sú na tom podľa slov Sabaka najlepšie. „História sa opakuje. Akurát sme tomu mohli zabrániť. A drvivá väčšina úmrtí bude zbytočných. Ak by som patril k ľudom verejne spochybňujúcim význam a bezpečnosť očkovania, začal by som si spytovať svedomie,“ uzavrel Sabaka.