Kulkovský tvrdo skritizoval vlastných kolegov: Za všetko môže očkovanie a ich odporúčania!

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Lekári hovorili, že to príde a nemýlili sa. Počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom stúpa a väčšina z nich je neočkovaná. Napriek tomu niektorí lekári neodporúčajú svojim pacientom očkovanie, aj keď nemajú žiadnu vážnu zdravotnú kontraindikáciu. Lekár Milan Kulkovský adresoval týmto kolegov tvrdé slová.

Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice len nedávno informoval o fraške s antigénovými testami, vďaka ktorým pacientom s jasnými príznakmi koronavírusu vyšiel negatívny test, následne po PCR testovaní zistili, že sú pozitívni a veľa z nich skončilo v nemocnici. Teraz poukázal na ďalší problém – cez víkend v jednej službe prijali v nemocnici dvoch pacientov. Obaja boli neočkovaní a obaja mali obojstranný zápal pľúc.

„Muž, päťdesiatnik. Očkovanie mu nebolo doporučené. Jeho manželka je očkovaná. Ona je s ľahkým priebehom doma. On obojstranný zápal pľúc, hospitalizácia. Ťažký priebeh,“ uviedol lekár na sociálnej sieti. Ako dodal, lekári by mali pacientom očkovanie odporúčať a nie ich od neho odhovárať, pretože chráni najmä práve rizikových pacientov. Poukázal na to, že sa často stretáva s tým, že očkovanie nie je odporučené pacientom, ktorí prekonali trombózu ciev, či tým, ktorí majú vrodený trombofilný stav a užívajú lieky na riedenie krvi.

Zdroj: Getty Images

„Prípadná infekcia Covid-19 u týchto pacientov výrazne zvyšuje riziko pľúcnej embólie. Toto riziko násobne prevyšuje obavy z prípadných nežiadúcich účinkov vakcín. Jedinou absolútnou kontraindikáciou mRNA vakcín je alergia na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek vakcíny,“ upozornil Kulkovský. Na záver pripomenul, že podľa ministerstva zdravotníctva by mali byť očkovaní aj pacienti, ktorí majú zriedkavé poruchy krvácania, vrátane pacientov s trombocytopéniou a / alebo poruchami funkcie krvných doštičiek.

„Neexistujú žiadne špecifické kontraindikácie očkovania týkajúce sa komplikácií hemofílie a iných porúch krvácania alebo ich terapií. Pacienti na stabilnej antikoagulačnej liečbe, vrátane tých, čo užívajú warfarín, ktorí majú aktuálne plánované kontroly INR a ktorých najnovšia hodnota INR bola pod hornou hranicou terapeutického rozsahu, môžu dostať intramuskulárnu vakcínu,“ uzavrel.