Nechcete skončiť na pľúcnej ventilácií? Jasná reč lekára: Títo pacienti ju nepotrebovali!

Poukázal na to aj primár Jakub Hložník, ktorý už štrnásť rokov vedie oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke. Jeho skúsenosti hovoria, že očkovaní pacienti nekončia v tak ťažkom stave a aj keď majú COVID-19, tak priebeh ochorenia je ľahší a nie je potrebné, aby boli napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Zaočkovaného pacienta, ktorý by skončil na umelej pľúcnej ventiláciI či zomrel, v nemocnici dokonca ani nemali.

"Cieľom očkovania nie je iba zabrániť tomu, aby ste chytili koronavírus a mali ľahký priebeh, ale vážne ide o to, aby sme mali čo najmenej takýchto pacientov," povedal ukazujúc na lôžko určené pre pacientov, ktorých stav si vyžaduje pripojenie na pľúcnu ventiláciu.

Hložník podotkol, že výsledok u tých, ktorí skončia na ventilácii, je veľmi neistý. Okrem toho dostávajú tiež veľa rôznych liekov, ktoré majú svoje nežiadúce účinky. Vo videu okrem iného názorne vysvetlil aj to, akým spôsobom prebieha napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a aj to, prečo sú pacienti v umelom spánku. "Pacient musí byť, samozrejme, uspatý, lebo pri vedomí by netoleroval umelú pľúcnu ventiláciu," povedal.