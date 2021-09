Na motozraze v Sečovciach opäť darovali krv: Za 25 rokov majú vyše tisíc odberov

„Rekord bol stavaný na viac ako 1000 darcov za tých 25 ročníkov. Priemerný počet na jednu 'darovačku' vychádza 41 odberov,“ priblížil. Akcia sa aj tento rok konala s názvom Kto môže, daruje krv, otvorená tak bola aj pre širokú verejnosť. Medzi darcami boli prevažne motorkári, vzhľadom na daždivé počasie však mnohí neprišli na svojich dvojkolesových strojoch, ale „v civile“ autom. Prišli nielen zo Sečoviec a okolia, ale aj zo vzdialenejších miest - Košíc, Michaloviec, Stropkova či zo Spiša. Účastnícky certifikát o rekorde počas dňa odovzdá Igor Svítok zo Slovenských rekordov.

Darovanie krvi v sečovskom moto areáli sa koná v spolupráci s košickou Národnou transfúznou službou (NTS). „Najprv to začalo trošku recesiou, že prečo nie, keď sa tu stretnú ľudia. Skúsili sme, vyšlo to a ide to celé tie roky. Už to teraz robíme zo zotrvačnosti, krv stále treba a zdraví by mali pomáhať chorým,“ povedal Kmeť. Tradičný motozraz je spojený aj s pootočením symbolického kľúča na záver motorkárskej sezóny a spanilou jazdou. Aktuálny ročník poznačilo nepriaznivé počasie aj pandemická covidová situácia.