Ďalšia rana pre Smer: Zomrel dlhoročný poslanec Varga! Želám ti šťastnú cestu za svetlom, povedal Fico

Informáciu o úmrtí Vargu priniesol ako prvý portál eReport a následne ju potvrdila aj samotná strana. Ivan Varga pôsobil v rokoch 2002-2016 ako poslanec Národnej rady, bol členom výborov pre pôdohospodárstvo, financie či zdravotníctvo.

Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

„Dnes som prijal smutnú správu o mojom priateľovi a kolegovi Ivanovi Vargovi. Bol pri vzniku Smeru - SD a zotrval s nami v dobrom aj v zlom období. Keby mu to dovolilo zdravie, bol by tu s nami, aktívny a nezutekal by ako to urobila partia, ktorá sa dnes iba ustráchane pozerá okolo seba a nevie, čo si počať,“ napísal Fico, pričom narážal na skupinu okolo Petra Pellegriniho, s ktorou odišiel zo Smeru a založil stranu Hlas-SD.

Podľa Fica mal Varga čaro decentnosti a zdravého úsudku, pričom ten si priniesol z profesionálneho života. Fico tieto vlastnosti považuje za „nepostrádateľné“. Do roku 2002 totiž pracoval v Slovakfarme, kde zhruba desať rokov zastával aj pozíciu riaditeľa. Následne bol zvolený za poslanca do parlamentu. Ako následne dodal, Varga to v posledných rokoch nemal ľahké, trápilo ho zdravie, čo je Ficovi veľmi ľúto. Varga totiž dlhé roky bojoval s problémami so srdcom. Všetkým jeho príbuzným následne vyjadril úprimnú sústrasť.

„Ivan, nikto zo živých nevie, čo je na konci životnej púte. Či tam je bodka alebo čiarka. Ak je tam bodka, tak maj večný pokoj. Ak je to čiarka, želám ti šťastnú cestu za svetlom,“ uzavrel Fico.