Záborskej hrozí odvolanie z novej funkcie: Ostré slová poslanca SaS!

BRATISLAVA – Nový post splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, do ktorého ešte minulý týždeň zvolila vláda konzervatívnu koaličnú poslankyňu Annu Záborskú (OĽANO), nie je každému pochuti. Nesúhlasné hlasy zaznievajú aj z radov koaličnej SaS. Najskôr sa nad týmto výberom rozčuľoval bratislavský župan Juraj Droba, neskôr sa do kritiky pustil aj poslanec Miroslav Žiak.

Celá kauza odštartovala po tom, ako skupina, ktorá si hovorí Svedkovia Liehovovi, adresovala Záborskej otvorený list. Od novej splnomocnenkyne chcú, aby pomohla zabrániť neprávosti páchanej na ich veriacich a zabojovala za ich náboženskú slobodu a presvedčenie. Pripomenuli, že na sociálnych sieťach sa k nim hlási približne 120-tisíc ľudí, čo podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2011 znamená, že sa radia do top 5 najväčších cirkví na Slovensku.

OTVORENÝ LIST POSLANKYNI ANNE ZÁBORSKEJ: Vážená pani Anna Záborská, V prvom rade mi dovoľte, z celej mojej pečene... Posted by Svedkovia Liehovovi on Thursday, September 9, 2021

"Žiaľ, naše práva a náboženské slobody sú stále zatláčané, ako korok vo vínovej fľaši. Slovenská republika totižto uznáva len registrované cirkvi a postavila zákon tak, aby zaregistrovať novú cirkev bolo nemožné, ako vstať v sobotu ráno z postele pred deviatou," napísali. Záborskej okrem iného tiež odkázali, že ju za to samozrejme "pozvú na jedno."

Pohoršená Záborská

Tá však zareagovala odmietavo. Ako uviedla pre TV JoJ, "ide o pohoršujúci status, ktorý ďaleko prekročil hranice kultúrnosti." Normálne by vraj na to nereagovala, ale už nemôže ostať ticho. “Zosmiešňovanie základných ľudských práv, kam nepochybne sloboda vierovyznania a presvedčenia patria, je jedným z prvých krokov k popretiu základných ľudských práv ako celku a teda k zničeniu demokratického a právneho štátu. Možno to vyzerá na prvý pohľad zábavne, ale história nás učí, že aj pohromy sa začínali zosmiešňovaním,” povedala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tieto jej slová boli impulzom pre SaSkára Miroslava Žiaka, ktorý sa postavil na stranu Svedkov Liehovových. "Štátny príspevok, ktorý by po registrácii získali by venovali do vzdelávania o problematike závislosti na alkohole, ale zároveň by po celom Slovensku chceli zriadiť kultúrne centrá. Majú moju plnú podporu. Pani Záborská má štatút splnomocnenca a registráciu cirkvi by mala podporiť," odkázal liberál. Ak sa tak nestane, on sám má v pláne iniciovať Záborskej odvolanie z funkcie.

Zdroj: Kancelária NR SR

Post splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia vznikol na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa píše, že "vláda SR si uvedomuje rastúcu závažnosť problému porušovania slobody myslenia, svedomia a náboženstva vo svete. Preto aktívne podporí participáciu na aktivitách medzinárodného spoločenstva prostredníctvom Medzinárodnej aliancie na podporu náboženskej slobody."

Záborská bola po voľbách 2020 zvolená za poslankyňu na kandidátke strany (OĽANO), v tom čase však už malo za sebou bohatú politickú kariéru. Dlhé roky bola v KDH, neskôr dokonca spoluzakladala vlastnú stranu nazvanú Kresťanská únie, kde je predsedníčkou. Pôsobila tiež v Európskom parlamente. Pozornosť v posledných mesiacoch vzbudila svojou neúnavnou snahou v predkladaní interrupčných zákonov.