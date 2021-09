Kývne na to? Otvorený list pre Záborskú: Úpenlivé prosby a pozvanie "na jedno"

Medzi nimi je aj verejnosti veľmi dobre známa skupina, ktorá si hovorí Svedkovia Liehovovi. Tí Záborskej adresovali otvorený list. "V prvom rade mi dovoľte, z celej mojej pečene zagratulovať Vám, pani Anna Záborská - Kresťanská únia, k zvoleniu za splnomocnenkyňu pre ochranu náboženskej slobody a slobody presvedčenia. Vo funkcii Vám prajem veľa šťastia a nech mocný Liehova sprevádza vaše kroky," píšu v ňom a obracajú sa na novú splnomocnenkyňu s prosbou o pomoc.

Chcú, aby pomohla zabrániť neprávosti páchanej na ich veriacich a zabojovala za ich náboženskú slobodu a presvedčenie. Pripomenuli, že na sociálnych sieťach sa k nim hlási približne 120-tisíc ľudí, čo podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2011 znamená, že sa radia do top 5 najväčších cirkví na Slovensku. "Žiaľ, naše práva a náboženské slobody sú stále zatláčané, ako korok vo vínovej fľaši. Slovenská republika totižto uznáva len registrované cirkvi a postavila zákon tak, aby zaregistrovať novú cirkev bolo nemožné, ako vstať v sobotu ráno z postele pred deviatou," napísali.

Pozvanie "na jedno"

Ako prízvukovali, Záborská sa svojim zvolením do funkcie stala ochrankyňou slobody všetkých náboženstiev a presvedčení a ich cirkev už podľa autorov listu chystá zber 50 000 čestných prehlásení potrebných na jej zaregistrovanie. Veria preto, že im teda Záborská bude nápomocná pri samotnej registrácii na Ministerstve kultúry.

"Samozrejme, že Vás za to radi pozveme na jedno," prisľúbili. "Pri príležitosti tejto spolupráce a pomoci by sme sa radi s Vami stretli osobne a dohodli ďalšie postupy. Ako termín a miesto stretnutia navrhujeme 23. september 2021 v Bratislave, ale samozrejme, sa Vám prispôsobíme. Dlhé roky sme čakali práve na Vás pani Záborská a veríme, že nás nesklamete. S pozdravom Liehova zaplať, Anna do Vašich rúk porúčam našu nádej. Archnalej Gabrilej, pípež," zakončili svoj list.

Záborskú do funkcie odobrila vláda v stredu 8. septembra. Bratislavský župan a člen SaS Juraj Droba však zdôraznil, že ich ministri za túto nomináciu nehlasovali a sám ju označil za nešťastnú.

Známa predkladaním interrupčných zákonov

Anna Záborská bola po voľbách 2020 zvolená za poslankyňu na kandidátke strany (OĽANO), v tom čase však už malo za sebou bohatú politickú kariéru. Dlhé roky bola v KDH, neskôr dokonca spoluzakladala vlastnú stranu nazvanú Kresťanská únie, kde je predsedníčkou. Pôsobila tiež v Európskom parlamente. Pozornosť v posledných mesiacoch vzbudila svojou neúnavnou snahou v predkladaní interrupčných zákonov.

Post splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia má vzniknúť na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa píše, že "vláda SR si uvedomuje rastúcu závažnosť problému porušovania slobody myslenia, svedomia a náboženstva vo svete. Preto aktívne podporí participáciu na aktivitách medzinárodného spoločenstva prostredníctvom Medzinárodnej aliancie na podporu náboženskej slobody." Záborská má funkciu vykonávať od stredy.

Spolu s návrhom na vymenovanie splnomocnenca sa na rokovanie vlády predložil návrh Štatútu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, ktorý bližšie upravuje postavenie a rozsah oprávnenia splnomocnenca. Splnomocnenec má vykonávať funkciu bez nároku na odmenu.