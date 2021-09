PREDPOVEĎ POČASIA Leto sa ešte nekončí, cez týždeň udrú tridsiatky!

Zdroj: Predpovede.sk

Pondelok

V ranných a doobedných hodinách bude polojasno. Teplota vzduchu by sa v tomto čase mala pohybovať v rozmedzí od 13 do 24°C. Na obed a poobede očakávame prehánky. Denná teplota na poludnie vystúpi na 21 až 24°C. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 6 až 9 km/h. V poobedných a večerných hodinách očakávame prehánky. Teplota sa bude pohybovať od 12 do 20°C. Fúkať bude severný vietor s intenzitou 8 km/h. Najnižšie nočné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 9 do 13°C. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 5 až 8 km/h. Počas noci bude hmlisto.

Utorok

Podobné počasie nás čaká aj v utorok. Cez deň má teplota vystúpiť na príjemných 24°C. Najnižšia teplota by mala dosiahnuť 10 °C. Deň by mal byť však už bez zrážok. Stále sa však budú vyskytovať aj oblaky. Najvyššia teplota bude na západe a juhu Slovenska. V Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji sa pripravte aj na tropické 30-tky.

Streda

Horúci deň očakávajte v stredu, kedy budú priemerné teploty atakovať 30-tky. Riziko zrážok bude opäť nulové. Najteplejšie bude opäť v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji, kde by mohla ortuť teplomera vystúpiť až na 32 °C. Pekne však bude na celom Slovensku.

Štvrtok

Vo štvrtok očakávajte príjemné počasie. Teploty sa budú pohybovať opäť vysoko. Najteplejšie bude v Trnavskom kraji, kde môže teplota dosiahnuť až 33 °C. O stupeň menej by malo byť v Bratislavskom kraji. Na celom území má byť prevažne polooblačno, v Košickom kraji aj zamračené.

Piatok

V príjemnom duchu sa bude niesť aj záber pracovného týždňa, hoci piatok prinesie ochladenie. Teploty sa budú v priemere pohybovať na úrovni 22°C. Na severe Slovenska v Žilinskom kraji môže dokonca aj spŕchnuť. Na zvyšku územia má byť polooblačno.