Je tu ďalší letný PRIESKUM: Nárast preferencií hlásia takmer všetci okrem Hlasu, doťahujú sa na nich liberáli!

Prieskum uskutočnila agentúra AKO na vzorke 1000 respondentov od 10.do 15. augusta 2021.

- 16,2% respondentov deklarovalo, že nepôjde voliť

- 2,8% nechcelo odpovedať

- 14,5% nevedelo koho by išli voliť

Voľby by vyhrala strana Hlas-SD so ziskom 19,5 percent, čo je oproti júlovým 20,8 percentám značný pokles. Nárast naopak hlási druhá Sloboda a Solidarita so ziskom 14,7 percenta hlasov a momentálne je teda prvá najsilnejšia koaličná strana. Tretí by bol Smer-SD so ziskom 11,3, ktorý oproti júlovým 10,9 mierne narástol.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Zdroj: agentúra AKO

Matovičovci rastú, Kollár padá

Premiérske OĽaNO sa očividne odrazilo od dna a z 8,8 vyrástlo o percento, a teda 9,8 percenta voličov. Mierne si polepšilo aj Progresívne Slovensko (8,9 percenta). Pokles však hlási Sme rodina Boris Kollára, ktoré spadlo na 6,6 percenta preferencii a dobieha ho Kresťanskodemokratické hnutie so 6,3 percentami voličov. To by bolo posledným parlamentným subjektom, ktorý prekročil kvórum piatich percent.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kotlebovci a aj ich odídenci sú stále pred parlamentom

Za bránami parlamentu by skončila Republika Milana Uhríka s 4,5 percentami a tiež Kotlebovci-ĽSNS so ziskom 3,9 percenta hlasov. Za nimi by bola Slovenská národná strana so ziskom 3,5 percenta tiež Aliancia 3,3 percenta.

Zdroj: Topky/ Maarty

Archívne video