Osamotená Remišová a sklamaný Kiska: Kým zaľudia cítia trpkú pachuť týchto dní, internet sa na nich len zabáva!

Strana Za ľudí prišla, paradoxne, o ďalších ľudí a internet sa na tom len zabáva.

Zdroj: Facebook/Zomri, Memoviny

BRATISLAVA - Koľko času ešte zostáva strane Za ľudí? To v tejto chvíli nikto presne nevie, no po tomto týždni je evidentné, že klub strany v parlamente ako taký definitívne zanikne. Udeje sa tak po odchode kolíkovcov, ktorí zamierili do klubu SaS. Internetoví vtipkári si deň, kedy k tomuto prestupu roka došlo uctili po svojom.