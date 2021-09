Otváranie koaličnej zmluvy? Gröhling odpovedá: Rozhodujúci je TENTO muž

BRATISLAVA - Po prechode poslancov zo strany Za ľudí do klubu SaS je dôležité, že koalícia má naďalej 92 poslancov, ktorí podporujú vládu Eduarda Hegera (OĽANO), myslí si minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Pri otázke možného otvárania koaličnej zmluvy bude podľa neho rozhodujúci premiér.

Podľa poslanca Erika Tomáša (nezaradený) z mimoparlamentného Hlasu-SD by bolo najčistejším riešením, keby vláda po zmenách prešla rekonštrukciou a opätovne požiadala o dôveru parlamentu. Uviedli to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Gröhling zopakoval, že podľa SaS by ministerka spravodlivosti Mária Kolíková mala zostať vo funkcii. Označil ju za "reformného tigra". "Deklarujeme aj podporu Veroniky Remišovej v rámci koalície a ministerstva," dodal o šéfke strany Za ľudí. Na koaličných radách sa má Kolíková zúčastňovať v prípade, že sa bude preberať odborná téma, ktorá sa jej týka. Tomáš namieta Kolíkovej zotrvanie vo funkcii, hovorí o potrebe dodržiavať koaličnú dohodu. Návrh na odvolanie ministerky však podľa neho dali pre "vecné a odborné dôvody". Koalícia sa podľa poslanca rekonštrukcie bojí.

Zatvorené stovky tried

Uplynulý týždeň bolo podľa údajov zo 75 percent škôl zatvorených 130 tried, priblížil minister školstva. Prerušené vyučovanie sa teda týkalo viac ako 9000 detí. Po jesenných prázdninách by sa mal prehodnocovať spôsob testovania v školách. Diskutuje sa aj o možnom zvyšovaní platov učiteľov. Gröhling pripustil aj očkovanie priamo v školách. Pilotne by sa malo uskutočňovať vo vybraných školách Banskobystrického kraja.