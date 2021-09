Hnutie OĽaNO tvrdí, že nahrávka z kauzy Gorila by sa nemala znehodnotiť

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Nahrávka z kauzy Gorila by sa nemala znehodnotiť. Vyplýva to z vyjadrenia koaličného OĽANO. Podľa hnutia nahrávka doposiaľ nebola orgánmi činnými v trestnom konaní verifikovaná ako nahrávka, na ktorú by sa vzťahoval nález Ústavného súdu SR, na základe ktorého by sa mal výsledok práce SIS v kauze znehodnotiť.