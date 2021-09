VIDEO Poslanci po Žilinkovej neúčasti na výbore penia: Podľa nich sa už nevyhýba len novinárom, ale aj im!

Brífing prakticky okamžite po skončení výboru zorganizovala dvojica vládnych poslancov - predseda výboru Kristián Čekovský a Roman Foltin, ktorí sa cítia sklamaní a sú šokovaní z prístupu Žilinku k danej veci. "Výbor pre kultúru a médiá, tak ako aj ostatné výbory, majú právo si pozývať zástupcov orgánov štátnej správy a podľa týchto pravidiel aj generálneho prokurátora, ktorý má povinnosť prísť medzi poslancov a v prípade, že to nie je v jeho možnosti z časových alebo iných dôvodov, má poslať za seba zástupcu. Je mi ľúto, že práve takúto možnosť si dnes vybral aj pán Maroš Žilinka," začal Čekovský.

Očakávajú ho aj v piatok na inom výbore, no rokovania môžu aj zlúčiť

Náhradu ale poslanci podľa neho nemusia akceptovať a aj tak urobili. "Je tu veľa otázok, ktoré sme sa chceli opýtať priamo generálneho prokurátora. To znamená, že výbor bol zvolaný na základe viacerých požiadavok členov výboru, ktorí sa mali záujem pýtať, no keďže pán Žilinka neprišiel, tak bol aj ukončený," povedal Čekovský s tým, že ak Žilinka príde, aspoň v piatok na rokovanie ústavnoprávneho výboru, kde Čekovský navrhne spojenie rokovania aj o tomto bode a Žilinka zodpovedá tieto otázky, bude to prijateľné. Dvojica poslancov chápe posledné udalosti na generálnej prokuratúre ako selekciu novinárov v rámci snahy sa vyhnúť konfrontácií s inými názormi.

Opozícia hovorí o porušení rokovacieho poriadku a diktátorských praktikách

Poslanci opozície Tomáš Taraba (nezaradený) a Jana Vaľová (Smer) sa po výbore na tlačovom brífingu sťažovali, že na rokovaní výboru nedostali rovnaký priestor všetci novinári a hovorili aj o "diktatorských praktikách".

Žilinka zareagoval na diaľku

Generálny prokurátor dnes síce na rokovanie výboru sám neprišiel, no v kontexte dotknutých médií zareagoval aspoň na diaľku otvoreným listom, ktorý zavesil aj na sociálnu sieť. "Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nezvolala tlačovú besedu ako formát poskytovania informácií, ktorý by zakladal možnú účasť všetkých médií pôsobiacich na trhu, ale z dôvodu čo najefektívnejšieho informovania verejnosti, zvolila formát vyhlásenia, ktorého sa zúčastnili akreditované štyri celoštátne televízie a dve tlačové agentúry," píše v liste spomínaným médiám Žilinka.

Zvolený formát podľa jeho slov zodpovedal danej téme a tiež nemožnosti dopĺňať alebo meniť dôvody rozhodnutia, ktoré sú obsiahnuté v ich odôvodnení. Účasť štyroch celoštátnych televízií a dvoch tlačových agentúr, aj s ohľadom na aktuálnu situáciu, zabezpečovala podľa znenia v jeho otvorenom liste relevantné pokrytie mediálneho priestoru pre informovanie verejnosti, preto nevznikla potreba iné početné printové či online médiá o tomto vyhlásení osobitne informovať.