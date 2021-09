Cigánikovej ostrá reakcia na straníckeho kolegu Viskupiča: Je to hlúpe, bezohľadné a nezodpovedné!

Bittó Cigániková v súvislosti s Viskupičovým postojom svojmu straníckemu kolegovi odkázala, že sa "napriek množstvu dôkazov, že sa môže mýliť, domnieva, že ako pomerne mladý človek s dobrou imunitou sa nenakazí, resp. ak sa nakazí, neskončí v nemocnici, ani v márnici."

"Úprimne mu držím palce, aby sa na svoje mylnú a iracionálnu vieru v nesmrteľnosť nedoplatil tak ako tisícky ludi pred ním," povedala pre Topky.sk.

Zdôraznila tiež, že Viskupič napísal svoj osobný postoj, ktorý je pre ňu nepochopiteľný a zároveň je v absolútnom rozpore s postojom strany. "Považujem to za hlúpe, bezohľadné a nezodpovedné. V SaS však osobné postoje jednotlivcov boli vždy tolerované a nie sú ani prekážkou v práci, pretože pracujeme v tímoch a každý team líder sa venuje svojej oblasti, na ktorú je odborník. Marián Viskupič je brilantným odborníkom na financie," dodala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V živote je to skrátka tak

Poslanec, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov strany SaS, sa ešte počas víkendu nechal počuť, že je zmierený s tým, že pre mnohých sa stal "dezolátom, tupelom či nezodpovedným." Podľa neho však byť nezaočkovaný prináša určité riziko tak isto, ako ho prináša aj byť zaočkovaný. "V živote je to skrátka tak. Aj keď ráno sadám do auta a veziem rodinu, tak čelím určitým rizikám - riziku, že ublížim sebe a mojej rodine, že ublížim niekomu inému, ale aj riziku, že niekto ublíži mne a mojej rodine (a to všetko mojou vinou alebo cudzím zavinením...). Napriek tomu takmer všetci denne sadáme do áut," prirovnal.

SOM NEZAOČKOVANÝ. VIEM, NIE JE TO MODERNÉ, ALE JE TO TAK... Som zmierený s tým, že pre mnohých som sa práve stal... Posted by Marián Viskupič on Saturday, September 4, 2021

Poukázal tiež napríklad na to, že ísť na operáciu alebo cestovať sa s testom alebo prekonaním choroby dá, ale ísť na istý druh podujatí nie. On sám napríklad kvôli tomu, že očkovaný nie je, nemôže ísť na stretnutie prezidentky s pápežom v Prezidentskom paláci. Zúčastniť sa nemohol ani podujatia GLOBSEC Tatra Summit. "Buď je testovanie nespoľahlivé, alebo má test výpovednú hodnotu a keď som negatívny, riziko prenosu choroby pri dodržaní ďalších opatrení je minimálne. A to isté musí platiť aj pri ľudí, ktorí chorobu prekonali," tvrdí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Najhoršia forma diskriminácie

Viskupič tiež zdôraznil, že zaočkovať sa musí byť slobodné rozhodnutie každého človeka a rozhodnutie sa nezaočkovať treba rešpektovať. S plynúcim časom je dokonca podľa neho stále jasnejšie, že očkovanie nie je čarovným prútikom. "Realita je zasa raz komplikovanejšia a komplexnejšia. Očkovanie prináša výrazný benefit ľahšieho priebehu (najmä u rizikových skupín), neočkovanie (teda premorenie) vie priniesť komplexnejšiu imunitu (priznávajú to už aj odborné fóra v zahraničí) a viac chráni pred novými mutáciami vírusu dnes i v budúcnosti. Prirodzená imunita sa však na mnohých akciách a podujatiach (to s pápežom nevynímajúc) neberie do úvahy," uviedol saskár.

Delenie sa zo zdravotných dôvodov zároveň označil za jednu z najhorších foriem diskriminácie. "Vnímanie nezaočkovaného ako chorého, a jeho vyradenie z diania v spoločnosti je smutným obrazom dneška," myslí si. "Rozhodol som sa zostať nezaočkovaný aj preto, aby som vnímal život a problémy ľudí aj z tejto strany," dodal.

Zdroj: Getty Images

Jeho stanovisko prišlo v čase, keď sa vláda snaží všemožnými spôsobmi zvýšiť podiel zaočkovanej populácie. Aktuálne platný covid automat napríklad zohľadňuje pri prechode medzi jednotlivými farbami aj zaočkovanosť ľudí na 55 rokov v danom okrese. Rozbehnutá je tiež očkovacia lotéria či sprostredkovateľský bonus. Hovorí sa tiež napríkald o rizikách zatvárania škôl v okresoch s malou preočkovanosťou.