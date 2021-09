Baťo opäť na scéne, teraz to SCHYTAL Viskupič: Filozofická hĺbavosť na úrovni ospalej pandy!

BRATISLAVA – Bývalý novinár a exporadca Andreja Kisku je opäť na scéne. Potom, ako pred pár mesiacmi zviedol Radoslav Baťo pred celým Slovenskom "statusový súboj" s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO), sa teraz pustil do ďalšieho predstaviteľa koalície. Terčom jeho ostrého slovníka sa stal nezaočkovaný poslanec SaS Marián Viskupič.

Podľa Baťa si Viskupič "poťažkal, že je ´nemoderný,´ lebo sa nedal zaočkovať. Potom dal klasickú antivaxerskú tirádu, že život je plný rizík od rána do večera a covid-19 nie je jediná zloba na tomto svete. A nemali by sme sa rozdeľovať, ale spájať."

Cigánikovej ostrá reakcia na straníckeho kolegu Viskupiča: Je to hlúpe, bezohľadné a nezodpovedné!

"Premorenie podľa poslanca Viskupiča prináša "komplexnejšiu" imunitu ako očkovanie. Nezaočkovaným vraj zostal, aby mohol sledovať život z ´druhej strany barikády´ rozdelenej spoločnosti. Ukážkovú znôšku nezmyslov (vivat dialóg s tupelami) zakončil nárekom, že ho ako nezaočkovaného nechcú pustiť na konferenciu Globsecu," pokračoval Baťo.

Viskupičovi sa podľa neho dá odpustiť nepochopenie konceptu pravdepodobnosti, rizika či kolektívnej imunity. "Filozofickú hĺbavosť na úrovni ospalej pandy mu ako členovi strany reprezentujúcej náboženstvo excelových tabuliek tiež môžeme odpustiť," dodal.

SLOBODNÁ VOĽBA, MY ASS Poslanec SaS Viskupič mal coming–out. Poťažkal si, že je "nemoderný," lebo sa nedal zaočkovať.... Posted by Rado Baťo on Sunday, September 5, 2021

Koaličnému poslancovi zároveň zaželal, aby si ho história zapamätala ako reprezentanta toho "najhoršieho, čo jeho politická generácia splodila. Ako politika (spoločne s Pellegrinim, Ficom, Kollárom, Matovičom a ďalšími), ktorý v čase, keď sa jeho spoluobčania dusili na JIS–kách, drístal o slobodnej voľbe."

Na záver dodal, že povinnosťou verejne činnej osoby v súčasnej kríze je dať sa zaočkovať a vyzvať k tomu svojich priaznivcov a tí, ktorí to neurobia, sú a budú osobne zodpovední za tisíce mŕtvych.

Radoslav Baťo spôsobil rozruch už v marci, keď ako úradník ministerstva financií skritizoval šéfa rezortu Igora Matoviča za jeho vyjadrenia na adresu šéfky Š tátneho ústavu pre kontrolu liečiv a zároveň jeho manželky Zuzany Baťovej. Baťo dokonca podal na Matoviča trestné oznámenie, polícia ho však nakoniec odmietla.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Dezoláto, tupelo či nezodpovedný

Viskupič o tom, že je nezaočkovaný, informoval ešte počas víkendu a uviedol, že je zmierený s tým, že pre mnohých sa stal "dezolátom, tupelom či nezodpovedným." Podľa neho však byť nezaočkovaný prináša určité riziko tak isto, ako ho prináša aj byť zaočkovaný.

Poukázal tiež napríklad na to, že ísť na operáciu alebo cestovať sa s testom alebo prekonaním choroby dá, ale ísť na istý druh podujatí nie. On sám napríklad kvôli tomu, že očkovaný nie je, nemôže ísť na stretnutie prezidentky s pápežom v Prezidentskom paláci. Zúčastniť sa nemohol ani podujatia GLOBSEC Tatra Summit. "Buď je testovanie nespoľahlivé, alebo má test výpovednú hodnotu a keď som negatívny, riziko prenosu choroby pri dodržaní ďalších opatrení je minimálne. A to isté musí platiť aj pri ľudí, ktorí chorobu prekonali," tvrdí.

Zdôraznil tiež, že zaočkovať sa musí byť slobodné rozhodnutie každého človeka a rozhodnutie sa nezaočkovať treba rešpektovať. S plynúcim časom je dokonca podľa neho stále jasnejšie, že očkovanie nie je čarovným prútikom.

SOM NEZAOČKOVANÝ. VIEM, NIE JE TO MODERNÉ, ALE JE TO TAK... Som zmierený s tým, že pre mnohých som sa práve stal... Posted by Marián Viskupič on Saturday, September 4, 2021

"Realita je zasa raz komplikovanejšia a komplexnejšia. Očkovanie prináša výrazný benefit ľahšieho priebehu (najmä u rizikových skupín), neočkovanie (teda premorenie) vie priniesť komplexnejšiu imunitu (priznávajú to už aj odborné fóra v zahraničí) a viac chráni pred novými mutáciami vírusu dnes i v budúcnosti. Prirodzená imunita sa však na mnohých akciách a podujatiach (to s pápežom nevynímajúc) neberie do úvahy," uviedol saskár.

Viskupiča už skritizovala aj jeho stranícka kolegyňa a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková, ktorá pre Topky.sk uviedla, že ide o jeho osobný postoj, ktorý je pre ňu nepochopiteľný a zároveň je v absolútnom rozpore s postojom strany. Dodala tiež, že to považuje za hlúpe, bezohľadné a nezodpovedné.