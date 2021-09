Septembrová návšteva pápeža Františka je pre našu krajinu obrovská pocta, tvrdí Demeš

"Pápež František je celebrita prvého rangu... O jeho návštevu stoja štáty na celom svete. Tento rok bol zatiaľ len v Iraku a druhá jeho pastoračná cesta bude na Slovensku. Predtým sa, samozrejme, nakrátko zastaví v Budapešti, kde bude eucharistický kongres, ale to nie je plnohodnotná návšteva krajiny... Myslím si, že pre Slovensko je to obrovská pocta a musíme ju čo najplnšie pochopiť a využiť," povedal Demeš.

O tom, aký pôdorys bude mať pontifikova návšteva, v najväčšej miere rozhoduje Vatikán, hovorí Demeš. Podľa neho je do detailov rozpracovaný každý krok a každý schod, na ktorý pápež stúpi. Všetko musí byť dopredu pripravené. Tím, ktorý zastrešuje návštevu, je zložený z odborníkov na bezpečnosť, na protokol aj na veci, ktoré sa týkajú duchovnej a ceremoniálnej stránky veci.

Pápež sám povie základné predstavy

"Samozrejme, pápež sám povie základné predstavy a kontúry toho, čo by on chcel počas návštevy dosiahnuť, a na základe toho sú vyslaní jeho ľudia, ktorí skúmajú priestor, program a dolaďujú to so svetskými aj cirkevnými autoritami." Pápež sa počas návštevy Slovenska nebude prihovárať len Slovákom. Cesty Svätého Otca majú hlbší zmysel a ich odkaz je cielený na širší región, myslím si analytik.

"(Už) pápež Ján Pavol II. hovoril, že (Slovensko) má špeciálne poslanie v architektúre Európy. Že sme niekde na priesečníku Východu a Západu. To sa prejavuje v cirkevnom, ale aj historickom kontexte," odpovedal Demeš na otázku, prečo sa podľa neho František rozhodol navštíviť Slovensko. Pápežovu návštevu bude mapovať 580 novinárov z celého sveta. Vyše 110 z nich je zaradených medzi fotografov.

Podmienky účasti na podujatiach v rámci návštevy pápeža sa menia, vstup bude fungovať v režime OTP

V zahraničí bude rezonovať pobyt na sídlisku Luník IX.

Podľa Demeša bude v zahraničných médiách rezonovať krátky pobyt na košickom sídlisku Luník IX. "Myslím si, že toto bude jedna z veľmi pozorovaných častí jeho programu a môžeme očakávať, že z toho vzídu silné posolstvá," povedal Demeš. Podľa neho má pápež František k ľuďom žijúcim na periférii blízko. "On tým, že pochádza z Argentíny, má pochopenie pre marginalizované skupiny," dodal analytik.

Pontifik počas návštevy Slovenska absolvuje v Bratislave aj stretnutia s najvyššími ústavnými činiteľmi. Demeš pripomenul, že podľa Františka je politika mimoriadne dôležitá služba a politici by mali byť nositeľmi hodnôt a nie tými, ktorí hodnoty zneužívajú. V tomto kontexte od pápeža očakáva určitý etický alebo morálny apel.

Pápež sa nebude hanbiť

"Ja si myslím, že (František) sa nebude hanbiť pomenovať niektoré veci, ale on nebude politizovať, alebo nás tu naprávať či kárať tým prvoplánovým spôsobom. To si myslím, že nie je jeho rola, ani to nie je jeho štýl. Myslím si, že kto bude chcieť počúvať – bude počuť... (Pápež) sa bude snažiť dopomôcť k tomu, aby sme premýšľali o základných hodnotových témach, na ktorých by Európa, ale aj všetky krajiny mali stáť," povedal Demeš.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi navštívi Slovenskú republiku v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem Bratislavy a Košíc zavíta aj do Prešova a Šaštína.