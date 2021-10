Lekár Kulkovský znosil očkovaciu lotériu pod čiernu zem: Vyhodené peniaze! Z tohto je mu v nemocniciach do plaču

POVAŽSKÁ BYSTRICA/BRATISLAVA - Hoci sa do očkovacej lotérie zapojilo množstvo Slovákov a sledovanosť relácie "Byť zdravý je výhra" býva na vysokej úrovni, veľa ľudí si myslí, že ide o absolútne zle investované peniaze a vláda mala nájsť iný spôsob, ako sa vysporiadať s dopadom koronavírusu na našu spoločnosť. Primár Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Milan Kulkovský na sociálnej sieti zverejnil riešenie, ktoré by podľa neho dávalo oveľa väčší zmysel. Aj s ohľadom na to, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizoval v piatok ďalšiu možnosť priamych finančných odmien pre tých, ktorí sa dali a dajú v budúcnosti zaočkovať.

"Priznám sa, že po tom, čo sa z očkovacej lotérie stala odmeňovacia, keďže k vakcinácii priviedla minimum z minima občanov a rovnaký efekt mal aj sprostredkovateľský bonus, sa vo mne odpor voči odmeňovaniu za očkovanie ešte viac prehĺbil. Nerozumiem preto diskusii o ďalšej forme odmeňovania, keď sa hovorí o tom, že by nejakú sumu dostal každý zaočkovaný občan, vrátane tých, ktorí tak urobili už dávnejšie. Stále sa nemôžem stotožniť s tým, aby sa platilo za niečo, čo by malo byť samozrejmosťou, za niečo, čo človeka chráni. Budujeme si potom nebezpečný precedens. Budeme v budúcnosti platiť vodičom za to, že si dajú pas? Cyklistom za to, že si dajú prilbu?...," položil Milan Kulkovský rečnícke otázky, z ktorých je jasné, že podľa neho by išlo znova len o zbytočne vyhodené peniaze.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Peniaze treba dať nemocniciam

Namiesto toho by bol rád, keby radšej milióny smerovali nemocniciam bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom. Aby peniaze poslúžili napríklad ako investičné stimuly pre rekonštrukciu budov a nákup nového prístrojového vybavenia. "Dajte ich nemocniciam na výmenu okien, nákup nových postelí, zateplenie fasád, opravu zatekajúcich striech. Investovaním do tepelnej izolácie, znížením strát, ušetria nemocnice na energiách obrovské sumy, ktoré budú môcť opäť preinvestovať. Keď vidím tie staré nemocničné budovy po celom Slovensku, ktoré v zime vykurujú cez centimetrové diery v oknách všetko dookola, je mi do plaču. Suma minutá na lotériu by výrazným spôsobom pomohla mnohým nemocniciam," myslí si primár. A určite mu dajú za pravdu mnohí Slováci, ktorí sa už nemôžu ani len pozerať na žalostný stav niektorých zdravotníckych zariadení.

Podľa Milana Kulkovského by suma mohla byť rozdelená medzi jednotlivé nemocnice podľa toho, aká je miera zaočkovanosti v ich regióne. Čím viac očkovaných, tým viac nemocnica, ktorá sa o nich stará, dostane na svoju modernizáciu z celkovej sumy. "Myslím si, že by to bola celkom dobrá motivácia pre rozumných ľudí. Pár eur z odmeny by určite oželeli, ak by vedeli, že v prípade hospitalizácie budú ležať na novej posteli (nie 20 ročnej), v izbe s vymenenými oknami, budove s opravenou strechou a zateplenou, vynovenou fasádou," dodal primár, ktorý verí, že by sa tým zároveň podporila u občanov spolupatričnosť a záujem o veci verejné. Či si však osvojí túto myšlienku aj ministerstvo zdravotníctva, ukáže až čas.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo

Chýba personál, lotéria je rozhadzovanie peňazí

V komentároch pod Kulkovského príspevkom vyjadril svoj názor aj primár Jakub Hložník, ktorý dlhé roky vedie oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke. "Zrazu majú peniaze, pre zdravotnikov nič. Nám húfne odchádzajú sestry, nemáme lekárov a na ich stabilizáciu nedali ani euro, teraz nám došli príkazy na reprofilizáciu lôžok, plus máme zabezpečiť aj necovidových a nikoho nezaujíma, že tam nebude mat kto robiť. Pri súčasnom počte zdravotnikov nedokážeme pokryť navyše ložka, mali pol roka nespravili nič iba rozhadzujú peniaze za lotérie, ktoré aj tak nemajú efekt. Plus tá "reforma" = likvidácia nemocníc," upozornil Hložník na pálčivý problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu, ktorý však stále nikto systémovo nerieši.